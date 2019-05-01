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Суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Акция протеста против ареста Джулина Ассанжа в Лондоне

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Суд в Лондоне приговорил основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за неявку на заседание в 2012 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2010 году Ассанж, обвинявшийся в сексуальном насилии в Швеции, был арестован в Лондоне и освобожден под залог. В 2012 году он скрылся в посольстве Эквадора, чем нарушил условия освобождения.

До апреля 2019 года австралиец скрывался в здании посольства, но был лишён политического убежища и выдан британским властям. В четверг суд в Лондоне рассмотрит вопрос об экстрадиции активиста в США.

Там его обвиняют в содействии рядовому Челси Мэннинг во взломе компьютеров Пентагона для получения секретной информации. За это преступление Ассанжу грозит до 5 лет лишения свободы.

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