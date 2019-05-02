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Суд в Махачкале арестовал на два месяца министра экономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов

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Суд в Махачкале арестовал на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Заключить министра под стражу просило следствие. Османа Хасбулатова подозревают в хищении 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов.

Во вторник сообщалось о том, что чиновник собирался покинуть Дагестан, но полицейские задержали его на борту самолета Махачкала-Москва.

Хасбулатов занимает пост министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года. Он награжден медалью за вклад в социально-экономическое развитие региона.​

  • Ранее в апреле главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову предъявили обвинение в растрате с использованием служебного положения.
  • Глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев был арестован по подозрению в служебном подлоге и присвоении или растрате.
  • После смены руководства Дагестана в октябре 2017 года, когда республику возглавил Владимир Васильев (первый за долгое время руководитель Дагестана, не являющийся его уроженцем), были возбуждены уголовные дела против ряда высокопоставленных чиновников республики, в том числе мэра Махачкалы Мусы Мусаева, исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей.

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