Суд в Махачкале арестовал на два месяца министра экономики Дагестана

Суд в Махачкале арестовал на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Заключить министра под стражу просило следствие. Османа Хасбулатова подозревают в хищении 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов.

Во вторник сообщалось о том, что чиновник собирался покинуть Дагестан, но полицейские задержали его на борту самолета Махачкала-Москва.

Хасбулатов занимает пост министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года. Он награжден медалью за вклад в социально-экономическое развитие региона.​