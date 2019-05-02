Суд в Махачкале арестовал на два месяца министра экономики Дагестана

Суд в Махачкале арестовал на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Заключить министра под стражу просило следствие. Османа Хасбулатова подозревают в хищении 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов.
Во вторник сообщалось о том, что чиновник собирался покинуть Дагестан, но полицейские задержали его на борту самолета Махачкала-Москва.
Хасбулатов занимает пост министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года. Он награжден медалью за вклад в социально-экономическое развитие региона.
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