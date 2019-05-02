Подозреваемого в убийстве следователя могут выдать России

Тбилисский городской суд решил экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева. В России его обвиняют в мошенничестве. Кроме того российское следствие также подозревает Сумбаева в заказе убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Шишкину убили в октябре прошлого года. Она расследовала дело о мошенничестве с участием Сумбаева.

Адвокат Иван Норакидзе в разговоре с журналистами заявил, что будет обжаловать решение. По словам защитника, экстрадиция Сумбаева в Россию невозможна из-за массового нарушения прав человека.

Сумбаеву 28 лет. Он уроженец Астрахани. Его задержали в Тбилиси в ноябре 2918 года по запросу Интерпола. В России его считают организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов "Российских железных дорог". Он также находился во российском и международном розыске по делу о хищении денег с банковских карт с использованием считывающих устройств для банкоматов.

Ранее Сумбаев признал вину в хакерских атаках. Свою причастность к убийству следователя он отвергает.