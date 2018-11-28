Би-би-си: убитая в Подмосковье следователь вела "билетное" дело

Следователь МВД Евгения Шишкина, убитая в прошлом месяце в Подмосковье, на протяжении последних четырех лет занималась делом о мошенничестве с билетами "Российских железных дорог". Об этом в среду сообщает Би-би-си. По данным издания, благодаря ее настойчивости 60 разрозненных эпизодов преступления, которые происходили в различных регионах страны, были объединены в кейс о преступном сообществе. Это обстоятельство позволяет следствию требовать более сурового наказания для обвиняемых.

Согласно раскрытой Шишкиной схеме, преступники взламывали электронную систему сервисов по продаже билетов, выкупали наиболее дорогие из них и затем сдавали их в кассы железнодорожных вокзалов. Общий ущерб для 31 компании составил 17,5 миллионов рублей (около 270 тысяч долларов). Через несколько недель после смерти Шишкиной начался суд над тремя обвиняемыми: программистом Кириллом Калабуховым, Андреем Ждановым и Максимом Матюшевым.

С конца прошлого года Шишкина начала получать сообщения с угрозами расправы и требованием "прекратить следствие" и "освободить подельников", рассказал сын Евгении Ярослав. 14 января 2018 года неизвестные сожгли ее автомобиль. Тогда Шишкина заподозрила "билетного" хакера Матюшева, который ныне считается ключевым организатором преступного сообщества.

Теперь адвокат Шишкиных Алексей Карабанов предполагает, что автором угроз был хакер Ярослав Сумбаев — беглый фигурант "билетного дела". В ноябре он был задержан в Тбилиси и ожидает экстрадиции в Россию. Сумбаев признает вину в хакерских атаках, однако отрицает причастность к убийству Шишкиной и просит политическое убежище в Грузии. Би-би-си нашла в соцсети "ВКонтакте" материалы, которые свидетельствуют о том, что Сумбаев поддерживает преступления, совершенные Андерсом Брейвиком и Максимом Марцинкевичем (Тесаком). На одном из форумов аккаунт, которым мог пользоваться Сумбаев, рассуждал о гипотетической организации убийства сотрудника правоохранительных органов.

10 октября Олег Шишкин обнаружил свою тяжелораненую супругу Евгению недалеко от ее дома. Она скончалась вскоре после вызова скорой помощи. Из нескольких десятков ближайших видеокамер рабочей оказалась только одна. Она зафиксировала подозреваемого в убийстве, убегающего с места преступления. Это был мужчина в джинсах и пальто, в медицинской маске, с надвинутым на голову капюшоном.

Ранее "Новая газета" опубликовала статью о том, что убийство следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье может быть связано с расследованием коррупции в системе продажи электронных билетов РЖД. Бывший глава компании Владимир Якунин подал против газеты иск о защите чести на сумму 5 миллионов рублей с требованием опровергнуть сведения, изложенные в материале.

По данным газеты "Коммерсант", Шишкина также вела дело о мошенничестве с бонусами "Аэрофлота". Сегодня Следственный комитет официально заявил о том, что ее убийство было совершенно "с целью воспрепятствования профессиональной деятельности".