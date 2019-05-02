Участнику мусорного протеста в Шиесе запретили ходить на митинги

В Архангельской области суд установил запрет определённых действий в отношении Андрея Боровикова, участника протеста против строительства мусорного полигона в районе посёлка Шиес. В частности, Боровикову запрещено посещать массовые мероприятия и общаться с их участниками.

Как рассказала адвокат активиста Елена Долгова, следствие также просило ограничить для её подзащитного передвижения с 22 часов вечера до 6 часов утра, но суд это ходатайство не удовлетворил.

Ранее Боровиков был задержан в связи с заведённым на него уголовным делом по статье "Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий".

В прошлом году активист был дважды оштрафован за участие в протестных акциях – в частности, за участие в шествии против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

7 апреля этого года Боровиков выступал на митинге против мусорного полигона в Шиесе. Спустя четыре дня суд оштрафовал его за невыполнение требования полиции не участвовать в несогласованной акции.

Для возбуждения уголовного дела по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий обвиняемого необходимо привлечь по аналогичной административной статье минимум три раза за 180 дней.