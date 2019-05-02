Участнику мусорного протеста в Шиесе запретили ходить на митинги

В Архангельской области суд установил запрет определённых действий в отношении Андрея Боровикова, участника протеста против строительства мусорного полигона в районе посёлка Шиес. В частности, Боровикову запрещено посещать массовые мероприятия и общаться с их участниками.
Как рассказала адвокат активиста Елена Долгова, следствие также просило ограничить для её подзащитного передвижения с 22 часов вечера до 6 часов утра, но суд это ходатайство не удовлетворил.
Ранее Боровиков был задержан в связи с заведённым на него уголовным делом по статье "Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий".
В прошлом году активист был дважды оштрафован за участие в протестных акциях – в частности, за участие в шествии против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
7 апреля этого года Боровиков выступал на митинге против мусорного полигона в Шиесе. Спустя четыре дня суд оштрафовал его за невыполнение требования полиции не участвовать в несогласованной акции.
Для возбуждения уголовного дела по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий обвиняемого необходимо привлечь по аналогичной административной статье минимум три раза за 180 дней.
- Акции протеста против строительства мусорного полигона в районе посёлка и железнодорожной станции Шиес в Архангельской области проходят с августа 2018 года.
- По планам властей, на свалку будут свозить мусор из Москвы, а её территория займёт около 300 гектаров земли. Местные жители и экологические активисты пытаются помешать строительству. Несколько раз они блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники. Также они дежурят у шлагбаума около дороги на Шиес, не пропуская бензовозы на станцию.
- 20 апреля грузовые автомобили и экскаватор протаранили блокпосты протестующих. После этого было возбуждено уголовное дело о причинении экскаваторщику вреда здоровью средней тяжести группой лиц.
- 30 апреля на станцию Шиес прибыл железнодорожный состав с бойцами Росгвардии. При себе они имели оружие, щиты и каски. Протестующие со дня на день ожидают штурма своих позиций.