К светлому прошлому. Владимир Абаринов - о судьбе американской мечты

"Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника". Так сказал в 1984 году 73-летний Рональд Рейган, избиравшийся на второй срок. Соперником Рейгана был сенатор Уолтер Мондейл, которому тогда исполнилось 56 лет. Дело был во время теледебатов, и Мондейл рассмеялся вместе с залом.

В 2008 соперником Барака Обамы был Джон Маккейн, родившийся в 1936 году. Поэт-юморист Джон Джей Кинг сочинил тогда ироническую песенку, в которой перечислялась куча самых разных вещей: Диснейленд, ЦРУ, кока-кола, ООН, НАТО, атомная бомба, Пентагон, противозачаточные пилюли, фильм "Касабланка", мост Золотые ворота в Сан-Франциско – "всё в этой песне моложе Маккейна". И наконец:

Он старше своей жены и моложе свой мамы.

Он такой же древний, как полтора Обамы.

Нынешнему президенту США Дональду Трампу сейчас 72 года, а его соперникам Берни Сандерсу, Джо Байдену и Элизабет Уоррен – 77, 76 и 69. Большинство избирателей помнит их столько же, сколько помнит самих себя. У них, конечно, богатый политический опыт. Но если кто-то из них подобно Джону Кеннеди позовет американцев к новым рубежам, это прозвучит нелепо. Поэтому Байден позиционирует себя как хранителя и защитника "души нации", её непреходящих ценностей и идеалов – таких, как американская мечта. Удастся ли ему увлечь избирателей своей программой?

Американская мечта – это вера в то, что в Америке, если прилежно трудиться и соблюдать правила честной игры, можно добиться практически всего независимо от стартовых условий. Замечательная фраза Марка Твена из книги о Томе Сойере "Некоторые были уверены, что он когда-нибудь станет президентом, если только его не повесят до тех пор" - именно об этом.

С одной стороны, политики-старожилы олицетворяют достижимость мечты. Каждый из них достиг высокого статуса благодаря собственным способностям, а не принадлежности к привилегированной социальной страте. С другой стороны, это было давно. Поколение, к которому они принадлежат, выросло в уникальной исторической ситуации. В 1944 году, спустя три недели после высадки союзных сил в Нормандии, в США вступил в силу закон, получивший название "Солдатский билль о правах". Фронтовики, вернувшиеся домой, получали под гарантии правительства ссуды на покупку дома и льготный кредит на высшее образование. Люди, до войны не смевшие и мечтать о собственном доме, профессии врача или юриста, образовали настоящий, сильный средний класс. Сильный – потому что многочисленный. Класс – потому что его представители отлично понимали свои интересы и умели их защитить. Это была эпоха невиданной социальной мобильности.

Судьба американской мечты может стать главной темой президентской кампании

Но эти же люди и их дети, достигнув своей американской мечты, остановили социальные лифты. Как пишет один из них, Стивен Брилл, в своей нашумевшей книге "Штопор" или "Под откос", Америка превратилась в "нацию крепостных рвов". Поколение успешных "мечтателей" тщательно оградило свой успех от конкурентов. Америка ныне стратифицирована так, как никогда прежде. Уильям Дерезовиц, автор произведшей фурор книги "Прилежная овца. Недообразование американской элиты и путь к осмысленной жизни", говорил мне в интервью для Радио Свобода: "Наш правящий класс в течение нескольких последних десятилетий терпит поражение на всех направлениях... Все они, в сущности, прилежные овцы. Они избегают риска, служат своим собственным интересам, им не хватает перспективы, творческого подхода, умения видеть за рамками узких технократических решений. И в то же время у них сильно развито чувство собственной исключительности, права на жизненные блага. Система учит их, что если ты закончил Гарвард, - ты выдающаяся личность, которой по праву причитаются всевозможные бонусы".

Сегодня многие говорят о том, что американская мечта находится при смерти или уже умерла. Но недавний опрос показывает, что американцы не согласны хоронить ее. Только 9 процентов опрошенных считают, что для молодого поколения американцев мечта скончалась. По мнению 21 процента, американская мечта не только жива, но и отлично себя чувствует, а 70 процентов – что она жива, но в опасности. При этом препятствие к её осуществлению респоненты видят в обеих главных политических партиях и в Конгрессе в целом.

Судьба американской мечты может стать главной темой президентской кампании. Ведь и Трамп зовет Америку в светлое прошлое.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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