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Биеннале Manifesta в 2022 году впервые пройдёт на Балканах – в Приштине

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Четырнадцатая по счёту биеннале современного искусства Manifesta пройдёт в столице частично признанной Республики Косово Приштине в 2022 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте мероприятия по итогам состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Приштина станет первым балканским городом, который принимает Manifesta. В оргкомитете биеннале подчеркнули, что заявки поступили от нескольких европейских стран, а решение принималось на основании тщательного изучения каждого из кандидатов.

Столица Косова – стремительно меняющийся город на перекрёстке Южной и Восточной Европы. Из него можно взглянуть на прошлое, и в нём же можно задуматься о вызовах, с которыми Европа столкнулась в настоящем, заявляют организаторы.

Директор международного фонда Manifesta Хедвиг Фейен отметил, что сейчас благодаря росту мобильности в регионе оживают исторические взаимоотношения и возникают новые удивительные связи. Он также выразил надежду, что биеннале поможет восстановить в Приштине чувство общего пространства, утерянное в период "культурного, правового и политического паралича 1990-х годов".

Мэр Приштины Шпенд Ахмети заявил, что Manifesta не только даст повод обсудить дальнейший путь развития столицы Косова, но и станет примером возрождения городов, искусства и архитектуры в западнобалканских странах.

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