В социальной сети Instagram появился появился аккаунт с историей 14-летней Евы Гейман, которая погибла в нацистском лагере смерти в 1944 году. Создатели проекта Eva.Stories взяли за основу дневник, который Гейман вела в годы войны, и сделали по его мотивам серию сторис (коротких видеосюжетов) – как если бы девочка пользовалась смартфоном.

Eva.Stories рассказывает о жизни Евы Гейман в Венгрии во времена нацистской оккупации весной 1944 года, когда венгерских евреев начали вывозить в лагеря смерти, в частности – в Освенцим. Именно там 17 октября того же года в газовой камере умерла Гейман. Хроника последних месяцев жизни девочки опубликована в виде текста и небольших видеосюжетов, которые создатели проекта сняли во Львове.

Авторы Eva.Stories – израильский бизнесмен Мати Кохави и его дочь Майя –​ рассказали в интервью The New York Times, что память о Холокосте за пределами Израиля постепенно исчезает. Они решили привлечь внимание молодого поколения к этой теме, и для этого буквально "перенесли смартфон в 1944 год".

В съемках семидесяти эпизодов участвовали сотни человек, а бюджет составил чуть менее пяти миллионов долларов. Мати Кохави подчеркнул, что государство и иные институты не участвовали в финансировании проекта, поскольку он изначально решил не обращаться к ним за помощью.

За несколько дней сторис Евы набрали более 120 миллионов просмотров, а сам аккаунт – больше миллиона подписчиков.

The New York Times отмечает, что проект Eva.Stories вызвал критику в социальных сетях. Ряд пользователей посчитали его неуважением жертвам Холокоста, а также сравнили его с селфи у ворот Освенцима. Кохави обвинения отверг и подчеркнул, что сегодня молодежь общается в инстаграме и хочет иметь доступ к серьёзному контенту.