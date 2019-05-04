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Зоологи Таджикистана засняли полосатую гиену

Зоологи Таджикистана засняли полосатую гиену
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Это первые снимки животного в дикой природе за последние 49 лет

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