Фокус с Зеленским. Елена Рыковцева - о двойном позоре ТВ

Телеканал НТВ ни с того ни с сего решил выставить на всеобщее обозрение старый двойной позор телеканала Россия-1. Избранного президента Украины пытаются представить российским шоуменом Почему позор и почему двойной?

1. Выбросили деньги, чтобы выбросить Лазареву

В 2011-м году компания ВГТРК заказала производящей компании White Media несколько выпусков шоу, в котором "звезды" соревновались бы в показе фокусов. Ну, вы понимаете. Поп-звезды у них уже танцевали, плавали, катались на коньках, порхали под куполом цирка, и теперь им была дана новая счастливая возможность явить новые грани своих неземных возможностей. Теперь вся эта старая обойма, от неизменного Сергея Лазарева до неизменной Алсу, стала учиться магии.

И научилась! На съемки шоу под соответствующим названием ("Магия") поехали репортеры светской хроники, одна из которых, к примеру, упоенно писала следующее: "Лера Кудрявцева исполняла номер, при котором голова и туловище ассистентки, заточенной в короб, вращались с бешеной скоростью в разные стороны, что особенно восхитило членов жюри", и прочее. Эта газетная заметка вышла в первых числах декабря 2011 года. Одновременно с началом "болотных волнений" против бесчестных выборов в Думу и постыдной рокировки Медведева с Путиным.

Светский хроникёр, которая этот текст писала, конечно, не могла вообразить, как тесно окажутся связанными между собой оппозиционные протесты и гламурное шоу "Магия". Объединяла их вполне зримая пуповина в лице актрисы Татьяны Лазаревой. Эта женщина, эта шоувумен, эта гражданка России стояла на сцене и там, и там. По работе вела шоу с российскими поп-звездами, а по совести выступала на митингах российской оппозиции. И хотя в нескольких специализированных телевизионных изданиях ещё мелькали анонсы шоу "Магия" на канале "Россия", судьба его была решена. Там, на Болотной.

Татьяна Лазарева была объявлена на телевидении персоной нон-грата и выброшена из всех передач, которые она вела. Это новое шоу тем более пошло под нож, его зарезали, едва родив, в эфир не вышел ни один выпуск, ну это же когда надо наказать оппозицию, никаких денег не жалко, в том числе потраченных на технически сложный проект с десятками приглашенных "звезд", которым, естественно, заплатили, естественно, не три копейки. Выбросили. Вместе с Лазаревой. На многие годы.

Теперь, когда продукт "сняли с полки" и стали показывать в эфире родственного "России" канала НТВ, этот позор запрета на профессию как бы зажил новой жизнью. О нём снова вспомнили. Опять ужаснулись. Опять возмутились. Вторым позором этого шоу оказалось собственно его качество. Удивительно унылое, удивительно бездарное, очередное подтверждение, что шоу со "звездами", которые выходят на каналах ВГТРК, на порядок хуже аналогичной продукции конкурентов с Первого канала. Бездарно и уныло всё и все. Унылы и бездарны даже ведущие, люди, по другой своей жизни в шоубизе остроумные и талантливые. Не говоря об унылых, бездарных и безграмотных участниках типа Анны Седоковой с репликами вроде: "Теперь я знаю, что когда вы залазите в эти аппараты, вы делаете все, чтобы моя дочка улыбалась". То есть если бы Болотной не было, её надо было придумать, чтобы похоронить это плохое шоу "Магия", которое магически превращает золото в песок. Под "золотом" в данном случае я подразумеваю только его ведущих, Татьяну Лазареву и Владимира Зеленского. Но шоу хоронили из-за одной ведущей, Лазаревой, а реанимировали из-за другого, Зеленского.

2. Мы жили в СССР

Что они хотели показать, доказать, продемонстрировать, когда ставили шоу в эфир НТВ? Что вот смотрите, как будущий президент Украины плясал под нашу русскую дудочку на наших русских сценах? Ну это не сенсация. Зеленский в росшоубизе давно, он на нём отлично зарабатывал, российская публика навидалась его в кинотеатрах и в "ящиках" по самое "не могу", сам он в своем недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону еще и новых деталей подбросил, вроде своих выступлений на "банных" посиделках Медведева Д.А. И все эти его старые "гастроли" (кроме "банных") можно вволю смотреть в YouTube, это если кому интересно, каким он был в российском масс-культурном пространстве до 2014 года, и все, кому это было в самом деле интересно, уже освежили память, не надо теперь для этого включать канал НТВ.

Я тоже освежила память. Полезной это оказалось штукой - смотреть.Зеленского и его команду "95-й квартал" в КВНах начала двухтысячных. Полезной, потому что ты видишь и чувствуешь то, чего раньше (всего лишь пять лет назад!) не чувствовал, не понимал. Мы жили в СССР до 2014 года. Мы с Украиной жили в одной стране. Тогда, на тот момент, казалось, что вот уже живем в разных. И только сейчас, через пять лет после аннексии Крыма, ты понимаешь, что жили в одной.

Это Путин пусть говорит про "один народ". У нас по темнику два народа. Один фашист, другой освободитель от фашизма

Ты понимаешь это, глядя на команду из Кривого Рога, которая была абсолютно своей для эрнстов и масляковых. Эта команда шутила про российские реалии как про свои, про российских политиков как про своих. Понятно, что это законы жанра, что они должны шутить так, чтобы быть доступными россиянам, потому что это шоу в первую очередь для них, россиян. И вот они поют теплую песню о Москве ("Никогда мне Москва не станет родной, но я хочу знать ее и любить, покажите мне Москву, покажите...") и ее с умилением слушает Константин Эрнст, и вообще заметно, как он расположен к этой украинской команде из Кривого Рога, как отец родной расположен к ней Константин Эрнст, который через каких-то 10 лет выполнит приказ на дискредитацию целого народа. В Украине нет людей, в Украине фашисты. Правильно, что мы забрали у них Крым. Верно, что мы помогаем сепаратистам Донбасса. Так им, фашистам! Распинателям мальчиков. Это Путин пусть говорит про "один народ", ему положено. У нас по темнику два народа. Один фашист, другой освободитель от фашизма.

Эти два народа К.Эрнст, О.Добродеев и остальная компания ТВ-менеджеров разделили-рассорили на долгие годы. Но при этом они разрушили наконец СССР. Больше нельзя представить себе никакую команду КВН из Кривого Рога, Одессы или Киева, которая пела бы песню о Москве на московской сцене под одобрительные кивки Константина Львовича Эрнста. Нельзя, невозможно.

Владимир Зеленский проделал тот же стремительный путь, который проделал сосед моей одесской подруги Валера. Валера до марта 2014-го был верным путинцем. Верных путинцев в Украине тогда вообще было много, они не стеснялись говорить, что мы хотим президентом вашего Путина, мы вам завидуем. В том числе и поэтому две страны фактически жили в одной. Валера, когда Путин хапнул Крым, сказал, что с Путиным теперь фсё. Путина он больше не хочет. Валера обиделся, оскорбился.

Зеленский никаким верным путинцем, наверное, не был. В России (на России) он просто зарабатывал. Но путь был в принципе тем же, что у Валеры. Россия хапнула - с Россией фсё. И дальше он от нее достаточно быстро отделился по части бизнеса: в жопу масляковский КВН, у нас теперь своя Лига смеха; в жопу вести их шоу. У нас полно своих - "Вечерний Квартал", "Вечерний Киев" или "Рассмеши комика", где Бога ради, мы готовы принимать талантливых конкурсантов из России, но никак не наоборот. Сами туда ни ногой.

И наконец сериалы. В 2015-м начали свой. Только свой. Только об Украине, никакого больше СССР, он же Россия. Путин там только комическим фоном. "Путина сняли!!" - это чтобы хоть на секунду заставить замолчать расшумевшихся депутатов Рады. Этот сериал, "Слуга народа", он настолько внутренний, что в нём даже отрезана история российской аннексии и агрессии. Если вводить её в сюжет - никакой комедии уже не получится, это раз, и опять получится про Россию, это два. А хотели поговорить только об Украине. И с улыбкой, и с точным знанием болевых точек, и били по этим точкам так метко, что киношный президент стал настоящим. Реальному человеку, Владимиру Зеленскому, поверили, что он хочет процветания своей стране так же, как хочет герой сериала "Слуга народ"» Василий Голобородько, что Владимир Зеленский не вор, как не вор Василий Голобородько, и что он будет "мочить" коррупционеров, как "мочил" их Голобородько.

И ему будет так же трудно, как Голобородько. Ему и его команде. И поэтому они его поддержали таким колоссальным процентом. Они согласились ему помочь, а помочь можно только вот этим, массой, чтобы у него были развязаны руки, потому что за ним народ. И да: они там не сомневаются, что он патриот Украины. И что это не пустые его слова, что нас с Россией ничего теперь, кроме границ, не объединяет. Они не пустые, они выстраданные. Он думает и чувствует так, как думает и чувствует его страна. Теперь очень отдельная от России.

Поэтому НТВ зря старается. Было, да сплыло.

Елена Рыковцева – журналист Радио Свобода

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