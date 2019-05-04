В Таиланде коронован первый монарх за 70 лет

В Таиланде началась трёхдневная церемония коронации короля Махи Вачиралонгкорна. 66-летний монарх взошёл на трон под именем Рамы X после смерти своего отца Пхумипона Адульядета в 2016 году.

Отец Рамы X находился на троне 70 лет, став на момент смерти самым долго правившим королём в истории Таиланда и самым долгим правившим главой государства. За время его правления в Таиланде сменилось более 20 премьер-министров, было принято 18 конституций и произошло 18 государственных переворотов.

Адульядет считался объединяющей фигурой в стране, примиряющей различные политические силы. Его взошедший на престол сын отличался экстравагантным поведением, что вызывало опасения у монархистов перед его объявлением королём.

Король Рама X учился в Великобритании и Австралии и окончил Королевский военный колледж в Канберре. Он квалифицированный военный и гражданский пилот. В составе лётного полка участвовал в боевых действиях против коммунистических повстанцев и вьетнамских партизан.

За несколько дней до коронации Рама X женился на своей телохранительнице, генерале Сутхиде Тиджай. Она получила тронное имя королева Сутхида.