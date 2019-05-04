В Белоруссии взяли под стражу главу компании "Белтелеком"

В Белоруссии задержали и взяли под стражу генерального директора ведущей телекоммуникационной компании страны "Белтелеком" Сергея Сивоедова. Ему вменяют получение взятки в 15 тысяч евро от неназванного гражданина России, которого тоже арестовали. В пресс-релизе КГБ он обозначен буквой "К".

Следствие считает, что Сивоедов получил от россиянина взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. При обыске у главы компании также нашли 470 тысяч долларов. В ведомстве утверждают, что Сивоедов получил эти деньги "по иным эпизодам взяточничества".

Оба обвиняемых сотрудничают со следствием, заявили в КГБ.

Ранее это же ведомство сообщило о задержании и аресте бывшего начальника службы охраны президента Белоруссии. Андрея Втюрина также обвинили в получении взятки от гражданина России, взятого под стражу и якобы полностью признавшего вину.

В консульском отделе посольства России заявили, что пока не получали официально уведомления об аресте российских граждан, сообщает ТАСС.