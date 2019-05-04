Треть населения мира подвергается той или иной форме преследования на религиозной почве, а наиболее притесняемая категория верующих - христиане. Об этом говорится в промежуточном докладе, подготовленном специальной комиссией по распоряжению министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

Хант потребовал провести такое исследование после того, как в Пакистане начались акции исламистов против отмены смертного приговора христианке Асии Биби, которую обвинили в богохульстве.

Несмотря на то, что конвенция ООН гарантирует свободу мысли, совести и вероисповедания, в современном мире религиозная свобода до сих пор не является общепринятой нормой, заявил возглавляющий комиссию епископ Труро Филип Маунтстивен.

Авторы доклада пришли к выводу, что притеснение христиан и применение к ним насилия становится все более распространённым явлением, и в ряде случаев его можно сравнить с геноцидом. Во многих странах Ближнего Востока христианство может исчезнуть полностью. К примеру, в Ираке с 2003 года христианское население сократилось с полутора миллионов до 120 тысяч человек, отмечают в комиссии.

Преследование христиан принимает различные формы и может исходить как от властей, так и от "неформальных элементов внутри самого общества". Авторы доклада приводят в качестве примера запреты на встречи членов христианских общин в Саудовской Аравии или законодательные ограничения деятельности христианских церквей в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и Казахстане. А в ряде случаев угрожать верующим могут их родные, исповедующие другую религию.

Среди насильственных форм преследования комиссия отмечает случаи внесудебных казней и похищений христиан в Северной Корее и Малайзии, а также нападения на церкви в Египте, Пакистане, Индонезии и других странах.