Марк Розовский: "Все течет"

В программе "Лицом к событию" показ спектакля Театра у Никитских ворот "Жизнь и судьба. Все течет" по произведениям Василия Гроссмана.
Смотрим и обсуждаем первую часть - "Все течет" - о Голодоморе вместе с главным режиссером Театра у Никитских ворот Марком Розовским.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Эфир программы 7 мая в 19:05
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