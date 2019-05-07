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Лицом к событию

Марк Розовский: "Все течет"

Спектакль М.Розовского "Папа, мама, я и Сталин" Финал

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В программе "Лицом к событию" показ спектакля Театра у Никитских ворот "Жизнь и судьба. Все течет" по произведениям Василия Гроссмана.

Смотрим и обсуждаем первую часть - "Все течет" - о Голодоморе вместе с главным режиссером Театра у Никитских ворот Марком Розовским.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы 7 мая в 19:05

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