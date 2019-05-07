Марк Розовский: "Все течет"

В программе "Лицом к событию" показ спектакля Театра у Никитских ворот "Жизнь и судьба. Все течет" по произведениям Василия Гроссмана.

Смотрим и обсуждаем первую часть - "Все течет" - о Голодоморе вместе с главным режиссером Театра у Никитских ворот Марком Розовским.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы 7 мая в 19:05

Опрос прохожих в Москве