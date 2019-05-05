Гуайдо допустил военное вмешательство США в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о провале операции по свержению президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Washington Post.

Гуайдо признал, что для успешного госпереворота ему не хватило поддержки со стороны военных, большинство которых остались на стороне Мадуро. На вопрос о возможном военном вмешательстве со стороны США лидер оппозиции ответил, что готов рассмотреть такой вариант на заседании парламента, который он возглавляет. По мнению Гуайдо, вмешательство Вашингтона может помочь в разрешении кризиса в Венесуэле.

30 апреля в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. В столкновениях между протестующими и сторонниками Мадуро погибли не менее четырех человек, около трёхсот – пострадали. Сотни манифестантов были задержаны. Действующие власти заявили о подавлении мятежа. Однако протесты в стране продолжаются.

В начале этого года Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. На этом посту его признали США, многие страны Евросоюза и Латинской Америки. На стороне Мадуро такие страны, как Россия и Китай.