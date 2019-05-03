Устойчивость Николаса Мадуро. Венесуэла в хаотическом тупике

Венесуэла после нескольких дней насилия, столкновений и провалившейся оппозиционной операции "Свобода" по свержению власти чавистов во главе с Николасом Мадуро очевидно, вновь погружается в политический тупик. Пошел уже четвёртый месяц противостояния между правящим режимом и оппозицией, которую возглавляют спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, а теперь также и освобожденный группой мятежных военных из-под домашнего ареста Леопольдо Лопес.

Поскольку стороны никак не могут нанести друг другу решающий сокрушительный удар, Венесуэла все глубже впадает в хаос и отчаяние. Что может случиться дальше?

Вот что рассказывает один из местных журналистов, фотокорреспондент по имени Херардо Обрадор, пострадавший 30 апреля – в него стреляли резиновыми пулями бойцы правительственных сил безопасности:

"Я получил 62 резиновых пули. Я перестал чувствовать своё тело. Пули летели мне в спину и руку. Я лежал на земле, когда они начали стрелять. Это не было так, что они стреляли издали, или я убегал. Я лежал, и они стреляли в упор".

Обе стороны конфликта слишком сильны, чтобы уступить и признать поражение, и одновременно слишком слабы для явной победы. Улицы Каракаса сегодня достаточно спокойны, после вспышек насилия в предыдущие дни. Новый план Гуайдо и Лопеса состоит в том, чтобы устроить в стране всеобщую забастовку, хотя дата ее пока не определена. Насколько она окажется эффективной для давления на правящую власть, в Венесуэле, с ее разрушенной экономикой и истощенным населением, пока остается под вопросом.

Перед венесуэльской оппозицией и поддерживающими ее странами мира во главе с США сейчас стоит непростая задача: придумать новый путь продвижения вперед. Небольшая группа национальных гвардейцев присоединилась к лидерам оппозиции, но нет никаких признаков того, что какие-либо другие военные подразделения Венесуэлы прислушались к призыву мятежников.

3 мая президент страны Николас Мадуро заявил:

"Наши героические военные перед лицом опасности не побоялись сказать "Нет!" предателям и участникам попытки государственного переворота. Пришло время защищать право на мир. Вчера я также рассказал нашим людям, что хотят устроить заговорщики. Гражданская война, пулемет против пулемета, танк против танка, чтобы мы, братья, убивали друг друга!".

Госсекретарь США Майк Помпео на этой неделе допустил возможность применения военной силы в Венесуэле в случае, если развитие событий в этой стране не оставит Вашингтону, как он выразился, иного выхода. При этом Помпео подчеркнул, что для мирного урегулирования кризиса в Венесуэле Вашингтон намерен использовать все дипломатические и политические инструменты.

Помпео также уверен, что в силовых структурах Венесуэлы работают сотни связанных с Россией специалистов. По словам госсекретаря США, после того как в Венесуэлу прибыли тысячи кубинские военные (Вашингтон оценивает их общую численность в 20-25 тысяч военнослужащих), Москва последовала их примеру. "Вашингтон не хочет допустить, чтобы страны, которые хотят подвергнуть Америку опасности, имели опорный пункт в нескольких сотнях миль от её территории", подчеркнул Помпео.

Около 100 российских военных прилетели в Венесуэлу в прошлом марте. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключённых соглашений о военно-техническом сотрудничестве. В США действия Москвы резко осудили.

Президент США Дональд Трамп в своих выступлениях на этой неделе каждый день так или иначе упоминал венесуэльский кризис:

"Жестокие репрессии против венесуэльского народа должны прекратиться, и как можно скорее. Люди голодают, у них нет еды, нет воды, а ведь это когда-то была одна из самых богатых стран в мире. Поэтому мы желаем им всего наилучшего, и мы будем там, чтобы помочь".

В Министерстве иностранных дел России заявили, что встреча Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова согласована и может состояться 6-7 мая на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии. Ожидается, что одной из тем переговоров станет ситуация в Венесуэле.

Сам Хуан Гуайдо также не исключает возможности "иностранного военного вмешательства" для свержения режима Николаса Мадуро. В беседе с местными журналистами он уточнил, что это крайняя мера, а перехода власти нужно добиваться мирным путем. Гуайдо утверждает, что действующего президента уже давно не поддерживают сотрудники национальной разведки, а по сути тайной полиции SEBIN. Он также призвал своих сторонников прийти в субботу, 4 мая, к воинским частям, чтобы постараться убедить военнослужащих присоединиться к протестующим.

Другой лидер оппозиции, Леопольдо Лопес, который пока скрывается в посольстве Испании в Каракасе, утверждает, что общался с командирами различных родов войск, и что те якобы согласны с идеей отставки Николаса Мадуро:

"Мы призываем присоединиться к нам всех военных, всех гражданских, всех венесуэльцев, которые любят нашу страну, которые готовы остановить тиранию. Диктатура скоро рухнет!".

Леопольдо Лопес рассчитывает, что власти Николаса Мадуро, которого он называет "узурпатором", через несколько недель придёт конец.