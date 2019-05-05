Израиль ответил на ракетный удар со стороны сектора Газа

В сторону Израиля за сутки было запущено более 400 ракет из сектора Газа. Часть ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". Несколько ракет попали в жилые дома. Один человек погиб, десятки ранены. Тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома и уехать в безопасную зону.

В ответ на удары Израиль совершил авианалёт, обстреляв 200 целей радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Палестинские СМИ пишут о шести погибших и почти 50 раненых. Евросоюз призвал прекратить обстрелы. США, в свою очередь, выразили солидарность с Израилем, заявив о его "праве на самооборону".

Очередное обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось два дня назад. Тогда палестинский снайпер ранил двух израильских солдат. В ответ израильская авиация атаковала позиции ХАМАС, погибли двое палестинцев.

Эскалация конфликта произошла на фоне приближающегося Рамадана, священного для мусульман, а также Дня независимости Израиля. Кроме этого, в Тель-Авиве продолжается подготовка к "Евровидению". Несмотря на обстрелы на границе, в город продолжают прибывать участники и гости музыкального конкурса.