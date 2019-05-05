В Витебске запретили проводить шествие "Бессмертный полк"

Власти белорусского города Витебск запретили проводить 9 мая шествие "Бессмертный полк". Вместо этого активистам предложили поучаствовать в официальном митинге "Беларусь помнит", сообщает издание Naviny.by.

Акция "Бессмертный полк" в её современном виде была придумана в России в 2011 году томским журналистом независимого телеканала ТВ-2. Впоследствии организацией акции стали заниматься связаненые с властью российские общественные организации. В шествии неоднократно участвовал президент Владимир Путин.

"Бессмертный полк" также проходит в других странах СНГ. В Белоруссии в этом году шествие разрешили в Минске, но в сокращённом формате. Президент Александр Лукашенко этой весной заявил, что он "категорически против" проведения в Белоруссии "Бессмертного полка". По его словам, в стране уже давно проводится похожее шествие под названием "Беларусь помнит".

"Почему мы должны бросить своё и схватиться за "Бессмертный полк", если по своей сути и даже по внешней форме они одинаковые? Мы приветствуем, что братья-россияне обратились к этой форме. Но у нас своё название, вот в чем проблема и почему я так на это реагирую", – заявлял Лукашенко во время встречи с журналистами 1 марта.