В Германии отказались запрещать гражданство для многоженцев

В Германии из нового законопроекта о гражданстве убрали норму, предусматривающую отказ в получении паспорта для иностранцев, у которых более одного супруга. Об этом пишет Deutsche Welle.

За такую норму выступало МВД Германии. Против – Министерство юстиции. Там заявили, что Конституция ФРГ и так запрещает многоженство. В МВД считают это недостаточным, поскольку о полигамных браках редко становится известно и так же редко они доходят до суда. Кроме этого, в Германии не запрещён полигамный брак, заключённый в другой стране. В связи с этим МВД собирается продвигать норму о запрете гражданства для многоженцев в другом законопроекте.

Сколько в настоящее время мигрантов в Германии состоят в полигамных браках, не известно.