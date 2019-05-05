На выборах в Северной Македонии побеждает прозападный кандидат

На выборах президента Республики Северная Македония - первых после изменения официального названия этой балканской страны - победу одерживает кандидат от правящей Социал-демократической партии Стево Пендаровски.

После подсчёта около 90 процентов голосов он набирает более 52 процентов, его соперница, кандидат от националистической оппозиции Гордана Силяновска-Давкова, набирает около 44 процентов.​

В воскресенье прошёл второй тур выборов, первый тур состоялся в апреле.

55-летний профессор политологии Пендаровски решительно поддержал соглашение с Грецией об изменении названия страны с Македонии на Северную Македонию ради вступления страны в НАТО и Европейский союз. Силяновска-Давкова баллотировалась как независимый кандидат, но её поддержала главная национально-консервативная оппозиционная партия. Она выступает противником соглашения с Грецией о переименовании республики, но при этом также поддерживает членство Северной Македонии в НАТО.

Явка на выборах превысила 40-процентный барьер, необходимый для того, чтобы они были признаны состоявшимися.