На выборах в Северной Македонии побеждает прозападный кандидат

На выборах президента Республики Северная Македония - первых после изменения официального названия этой балканской страны - победу одерживает кандидат от правящей Социал-демократической партии Стево Пендаровски.
После подсчёта около 90 процентов голосов он набирает более 52 процентов, его соперница, кандидат от националистической оппозиции Гордана Силяновска-Давкова, набирает около 44 процентов.
В воскресенье прошёл второй тур выборов, первый тур состоялся в апреле.
55-летний профессор политологии Пендаровски решительно поддержал соглашение с Грецией об изменении названия страны с Македонии на Северную Македонию ради вступления страны в НАТО и Европейский союз. Силяновска-Давкова баллотировалась как независимый кандидат, но её поддержала главная национально-консервативная оппозиционная партия. Она выступает противником соглашения с Грецией о переименовании республики, но при этом также поддерживает членство Северной Македонии в НАТО.
Явка на выборах превысила 40-процентный барьер, необходимый для того, чтобы они были признаны состоявшимися.
- В конце января 2019 года Греция ратифицировала протокол о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Предыдущее название государства вызывало протесты в Греции, в составе которой есть историческая область Македония. Местные националисты считают, что у других стран нет права называться так же, как греческая историческая область. Спор о названии между странами длился почти 30 лет.
- 6 февраля 2019 года послы 29 стран – членов НАТО и Македонии подписали в Брюсселе протокол о вступлении страны в Североатлантический союз. Предполагается, что процедуру ратификации завершат до конца года.
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