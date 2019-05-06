Следственный комитет России вечером в воскресенье сообщил, что в результате катастрофы пассажирского самолёта "Сухой Суперджет" ​авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, в том числе 1 член экипажа. Всего на борту было 78 человек – 73 пассажира и 5 членов экипажа.

По данным СК, выжили 37 человек. "Аэрофлот" опубликовал список 33 выживших пассажиров, пятеро из них госпитализированы. Не менее двух, по сообщениям агентств, в тяжелом состоянии. Также в живых остались 4 члена экипажа, в том числе пилоты. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова накануне сообщала о 38 выживших.

Издание База без указания источников опубликовало список из 40 имен предположительно погибших пассажиров и членов экипажа.

Соболезнования в связи с катастрофой выразили президент России Владимир Путин и ряд зарубежных лидеров, в том числе представители Латвии, Литвы и Эстонии, Казахстана, Киргизии, Сербии и других стран. В Мурманской области объявлен трёхдневный траур.

Самолёт, выполнявший рейс SU-1492 Москва – Мурманск, взлетел в 18:03 по московскому времени, совершил аварийную посадку и загорелся. По словам пилота Дениса Евдокимова, через несколько минут после взлета в самолет ударила молния, из-за этого борт лишился связи с землей. Некоторое время работала аварийная частота, но отказала и она. По данным источников ТАСС, отказала также и бортовая автоматика.

В 18:25 экипаж сообщил об аварийной ситуации, лайнер в этот момент находился на высоте 3600 метром и развил скорость около 650 километров в час. Еще через пять минут самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, при этом как минимум дважды ударившись о взлетную полосу передним шасси и хвостом. Судя по видеозаписям, появившимся в социальных сетях, возгорание произошло после одного из этих ударов. Борт садился с полными топливными баками, так как без связи с диспетчерами дополнительные пролеты для выработки топлива были бы опасными. После приземления часть топлива вылилась на полосу и загорелась.

По данным РБК, на месте аварии обнаружены два бортовых самописца.

Пресс-секретарь "Аэрофлота" заявил, что эвакуация была проведена за 55 секунд, это быстрее, чем положено по нормативам. Однако, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, часть людей в хвостовом отсеке самолёта не успели эвакуироваться. По данным "Коммерсанта", многие покидали лайнер по аварийным трапам с багажом. Прибывшие на место катастрофы спасатели пытались пробиться в хвостовую часть лайнера, где оставались другие пассажиры.

По информации компании "Сухой", совершивший аварийную посадку лайнер "Сухой Суперджет" был выпущен в августе 2017 года и прошёл техобслуживание в апреле 2019 года. Аварийный борт, названный в честь башкирского поэта Мустая Карима, уже как минимум один раз попадал в серьезный авиационный инцидент: в январе 2018 года при снижении у лайнера не выпустились закрылки, но посадка прошла успешно. Этот самолет имел относительно небольшой налет и совершал в основном рейсы на небольшие расстояния.

Катастрофа SU-1492 – седьмой по счёту инцидент с лайнерами этого типа. Единственная прежде авария SSJ-100, окончившаяся человеческими жертвами, произошла в Индонезии в 2012 году, тогда погибли 45 человек. Сообщается, что решение о приостановке полётов "Суперджетов" в России после катастрофы в аэропорту Шереметьево пока не принято.

В Шереметьеве были задержаны более 100 рейсов, как минимум один рейс был отменен. Часть самолетов, следовавших в Москву, приземлились в других московских аэропортах, несколько рейсов приняли Санкт-Петербург и Нижний Новгород.