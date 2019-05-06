В Норильске пассажирский "Боинг" выкатился за пределы полосы

В аэропорту Норильска "Боинг" авиакомпании "Нордстар" в понедельник при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на борту были 100 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Самолёт совершал рейс из Красноярска. По предварительным данным, причиной того, что самолёт не смог остановиться на полосе и выехал за её пределы, стали погодные условия - сильный боковой ветер.

Прокуратура начала проверку.