В Норильске пассажирский "Боинг" выкатился за пределы полосы

В аэропорту Норильска "Боинг" авиакомпании "Нордстар" в понедельник при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на борту были 100 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Самолёт совершал рейс из Красноярска. По предварительным данным, причиной того, что самолёт не смог остановиться на полосе и выехал за её пределы, стали погодные условия - сильный боковой ветер.
Прокуратура начала проверку.
- Накануне в московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке лайнера "Сухой Суперджет" "Аэрофлота", выполнявшего рейс Москва-Мурманск, вспыхнул пожар. Погиб 41 человек из 78, бывших на борту.
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