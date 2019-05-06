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Израиль и палестинцы договорились о перемирии в Газе

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Израиль и палестинские группировки при посредничестве Египта в ночь на понедельник достигли соглашения о перемирии в секторе Газа - после трёх дней ракетных обстрелов Израиля и ответных авиаударов по Газе. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники, близкие к контролирующей Газу радикальной группировке ХАМАС.

Власти Израиля прямо не подтвердили заключение перемирия. В заявлении премьер-министра Бинямина Нетаньяху говорится, что "кампания ещё не закончена", и приоритетом Израиля остаётся обеспечение безопасности жителей его южных территорий. Утром в понедельник ракетных обстрелов и авиаударов по Газе не зафиксировано.

За последние три дня погибли четверо жителей Израиля, десятки ранены. В результате израильских ударов погибли до 20 палестинцев, среди которых, как сообщается, как члены военизированных группировок, так и мирные жители. Всего удары были нанесены по более чем 300 объектам группировок ХАМАС и "Исламский Джихад".

Эскалация конфликта произошла в преддверии месяца Рамадан, священного для мусульман, а также Дня независимости Израиля. Кроме этого, в Тель-Авиве продолжается подготовка к Евровидению. Несмотря на обстрелы на границе, в город продолжают прибывать участники и гости музыкального конкурса.

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