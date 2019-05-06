Сгоревший "Суперджет"

Следственный комитет России назвал основные версии причин катастрофы самолёта "Сухой Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, жертвами которой в воскресенье стал 41 человек. В сообщении ведомства говорится, что среди рассматриваемых версий: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия. Следственный комитет обнародовал видеозаписи того, как выглядит сгоревший лайнер (видео без звука).