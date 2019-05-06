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Сгоревший "Суперджет"

Сгоревший "Суперджет"
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Следственный комитет России назвал основные версии причин катастрофы самолёта "Сухой Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, жертвами которой в воскресенье стал 41 человек. В сообщении ведомства говорится, что среди рассматриваемых версий: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия. Следственный комитет обнародовал видеозаписи того, как выглядит сгоревший лайнер (видео без звука).

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