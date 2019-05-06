Обвинение просит дать Кокорину и Мамаеву полтора года тюрьмы

Обвинение попросило приговорить на сроки до полутора лет футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их судят за две драки в Москве осенью прошлого года. Тогда обвиняемые избили троих человек.

Спортсменов обвиняют в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве. Кокорин и Мамаев частично признали вину. Вину футболистов прокурор сочла доказанной.

По делу проходят еще двое человек - брат Кокорина, Кирилл, и тренер Александр Протасовицкий. Обвинение запросило им такие же сроки.

Инцидент с участием футболистов произошёл утром 8 октября 2018 года. Выходя из клуба в центре Москвы, Кокорин и Мамаев, а также ещё несколько человек, находившиеся с ними в одной компании, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сделавшего им замечание за непристойное поведение.​

После этого футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан, где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина Владимира Путина Сергея Гайсина. Они сделали Кокорину и Мамаеву замечание за нецензурную брань.

11 октября участников нападения арестовали.