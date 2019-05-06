В Москве снова задержали офицера, стоявшего в одиночном пикете

В Москве полицейские снова задержали отставного офицера Владимира Скубака. Поводом для задержания правоохранители назвали незаконное ношение военной формы, сообщает "ОВД-Инфо".

Скубак стоял в одиночном пикете у здания администрации президента, в руках он держал табличку с надписью "Меня обманул Путин. Голодовка".

На задержанного составили протокол, после чего отпустили из отдела полиции, уточнил юрист фонда "Общественный вердикт" Дмитрий Егошин. Также у офицера забрали китель и фуражку.

Перед увольнением из армии офицеру не выплатили положенной по закону субсидии на жильё. При этом уволиться майору ракетных войск пришлось из-за поездки на Украину. Он ездил туда за сыном своей бывшей жены, оставившей ребёнка в детском доме.

Пытаясь отстоять свои права, Скубак прошел все судебные инстанции, но ничего не добился. После этого он решил объявить голодовку. По данным главного редактора "Рупора Москвы" Ивана Климова, голодовка продолжается уже 15 дней.​

30 апреля полицейские задержали Владимира Скубака, сославшись на анонимную жалобу. Задержанного увезли в отдел полиции, но позднее отпустили без составления протокола.