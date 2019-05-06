Майк Помпео и Сергей Лавров встретились в Финляндии

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 6 мая, провели встречу в Финляндии на полях сессии Арктического совета.

В разговоре с журналистами после встречи Помпео заявил, что провел с Лавровым "хороший разговор". По словам госсекретаря, он надеется добиться прогресса в отношениях с Россией в тех сферах, где у двух стран совпадают интересы.

Глава российского МИДа назвал встречу конструктивной. Лавров отметил, стороны добились значительного прогресса в вопросах ядерной стабильности. Кроме того, по словам министра, он предупредил своего американского коллегу о том, что военное вмешательство США в Венесуэле будет катастрофическим и неоправданным.

Накануне Помпео и Лавров обменялись резкими заявлениями по поводу Венесуэлы. Лавров осудил безответственные, по его словам, попытки США свергнуть в Венесуэле "законную власть". Помпео сказал, что России, как и другим странам, следует "уйти" из Венесуэлы и прекратить вмешиваться в ее дела. При этом сам госсекретарь не исключил военного вмешательства США.

В начале этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. На этом посту его признали США, многие страны Евросоюза и Латинской Америки. На стороне действующего президента Николаса Мадуро такие страны, как Россия и Китай. На днях Гуайдо признал неудачу попытки отстранить Мадуро от власти. По его словам, для успеха операции его сторонникам не хватило поддержки военных.

В Венесуэлу недавно прибыли несколько десятков российских военных. В Москве заявили, что это плановая поездка, связанная с военно-техническим сотрудничеством двух стран.