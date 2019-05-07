Все участники теракта в Шри-Ланке либо убиты, либо задержаны. Об этом заявили власти страны. Точное число убитых не называется. Под стражей, как сообщалось ранее, более 70 человек. Глава полиции Хандана Викрамаратне отметил, что в числе убитых – два "специалиста по созданию бомб" для террористов. Взрывные устройства, которые планировалось применить во время новых атак, изъяты.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в том числе в христианских храмах и дорогих отелях. Погибли 257 человек, в их числе 42 иностранца. Ещё около 500 человек были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По данным СМИ, западные спецслужбы предупреждали власти Шри-Ланки о возможном нападении. Газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в конце апреля сообщила, что спецслужбы также располагают информацией о подготовке новых терактов в курортных зонах стран Азии и Африки. По данным издания, речь идёт о курортах Индии, Кении, Мальдивских островов и Танзании. Официального подтверждения этой информации нет.