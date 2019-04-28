СМИ: задержаны главные подозреваемые в организации взрывов на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двоих главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля во время празднования католической Пасхи. По данным местных СМИ, задержанные – братья. Их имена – Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак.

Полиция также арестовала водителя фургона, на котором братья перемещались в день серии взрывов. Кроме этого, под стражу поместили владельца дома, где стоял фургон, и владельца обувного магазина, в котором скрывались подозреваемые.

Всего по делу о теракте задержаны уже более 100 человек, в их числе приезжие из Сирии и Египта. Еще трое подозреваемых, как писали СМИ, погибли во время штурма полиции два дня назад. Они, по данным агентства Reuters, были на распространённой в соцсетях видеозаписи исламистов с призывом к полномасштабной войне против неверующих.

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в том числе в христианских храмах и дорогих отелях. Погибли около 250 человек, точные цифры пока неизвестны из-за сложностей с идентификацией тел. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По данным СМИ, западные спецслужбы предупреждали правительство Шри-Ланки о возможном нападении. Газета The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщила, что спецслужбы также располагают информацией о подготовке новых терактов в курортных зонах стран Азии и Африки. По данным издания, речь идёт о курортах Индии, Кении, Мальдивских островов и Танзании. Официального подтверждения этой информации нет.