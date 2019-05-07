Порошенко не пришёл на допрос по делу об убийствах на Майдане

Действующий президент Украины Пётр Порошенко не появился в киевском суде, где прокуроры собирались допросить его по делу об убийствах на Майдане. Об этом сообщает телеканал "Громадське".
Порошенко вызвали в суд в качестве свидетеля. Он не сообщил заранее прокурорам о том, что не явится на заседание, рассказал представитель Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Он уточнил, что следствие собиралось задать Порошенко вопросы по поводу его публичных высказываний о событиях на Майдане. В частности, речь идёт о датах 18 и 19 февраля 2014 года, а также 1 декабря 2013 года, когда на киевском Майдане Незалежности погибли люди.
Президент Украины впервые дал показания Генпрокуратуре по делу об убийствах на Майдане в ноябре 2016 года. Тогда он сослался на слишком напряжённый рабочий график, из-за которого ему разрешили участвовать в допросе по видеосвязи. Порошенко обещал явиться в прокуратуру и подписать протокол о допросе, но за последние 2,5 года так и не сделал этого, рассказал представитель Генпрокуратуры Украины.
"Поскольку он (до сих пор) не появился, мы будем дальше его вызывать", – сказал Сергей Горбатюк.
Пётр Порошенко пока не прокомментировал своё отсутствие на допросе.
- Генпрокуратура Украины продолжает следствие в общей сложности по 89 уголовным делам об убийствах в Киеве во время протестов 2013-2014 годов. Они объединены в одно общее "Дело Майдана". Пока к тюремному сроку приговорен только один человек, еще восемь оправданы или получили условные сроки.
- Всего расследуется убийство 91 участника Майдана, среди которых 89 протестующих и 13 сотрудников силовых органов. По всем делам насчитывается почти 10 тысяч свидетелей и 200 подозреваемых.
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