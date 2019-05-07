Порошенко не пришёл на допрос по делу об убийствах на Майдане

Действующий президент Украины Пётр Порошенко не появился в киевском суде, где прокуроры собирались допросить его по делу об убийствах на Майдане. Об этом сообщает телеканал "Громадське".

Порошенко вызвали в суд в качестве свидетеля. Он не сообщил заранее прокурорам о том, что не явится на заседание, рассказал представитель Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Он уточнил, что следствие собиралось задать Порошенко вопросы по поводу его публичных высказываний о событиях на Майдане. В частности, речь идёт о датах 18 и 19 февраля 2014 года, а также 1 декабря 2013 года, когда на киевском Майдане Незалежности погибли люди.

Президент Украины впервые дал показания Генпрокуратуре по делу об убийствах на Майдане в ноябре 2016 года. Тогда он сослался на слишком напряжённый рабочий график, из-за которого ему разрешили участвовать в допросе по видеосвязи. Порошенко обещал явиться в прокуратуру и подписать протокол о допросе, но за последние 2,5 года так и не сделал этого, рассказал представитель Генпрокуратуры Украины.

"Поскольку он (до сих пор) не появился, мы будем дальше его вызывать", – сказал Сергей Горбатюк.

Пётр Порошенко пока не прокомментировал своё отсутствие на допросе.