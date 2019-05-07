В Кемерове начался суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове во вторник началось судебное разбирательство по первому уголовному делу из четырёх уголовных дел о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где в марте прошлого года погибли 60 человек. Об этом сообщил корреспондент "Сибирь.Реалий" из зала суда.
На скамье подсудимых – директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, технический директор компании Георгий Соболев, директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, два сотрудника ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин. Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Также среди обвиняемых охранник "Кемеровского кондитерского комбината" Сергей Антюшин, которому вменяют оказание небезопасных услуг, и начальник караула пожарной части №2 Сергей Генин, обвиняемый в халатности.
Слушания проходят в актовом зале здания суда, так как потерпевшими по делу признаны более 450 человек, в том числе 83 родственника погибших в пожаре. Специально для данного разбирательства в зале установили две клетки: одну – для обвиняемых мужчин, другую – для женщин.
По просьбе потерпевших обвинение представляют не только сотрудники прокуратуры Кемеровской области, но и трое сотрудников Генеральной прокуратуры. В марте родственники погибших написали письмо президенту России с просьбой привлечь Генпрокуратуру, поскольку не верят в объективность и достаточную мотивированность прокуроров региона.
- Пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта 2018 года из-за замыкания электропроводки в развлекательном центре. Огонь распространился по четырёхэтажному зданию быстро, поскольку помещения были отделаны легковоспламеняющимися стройматериалами. Система пожаротушения была неисправна, эвакуационные выходы заблокированы. В результате 60 человек, в том числе 37 детей, не смогли выбраться из торгового центра и погибли. Ещё 147 человек получили травмы. Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму в 2,9 миллиарда рублей.
- В рамках расследования трагедии арестованы 16 человек: управляющие зданием, пожарные и теперь уже бывшие руководители регионального МЧС, чиновники, ответственные за ввод в эксплуатацию торгового центра. В марте этого года в Польше был задержан владелец помещения – Вячеслав Вишневский, который последние несколько лет проживал в Испании. Ему инкриминируется "дача взятки в особо крупном размере". Сейчас решается вопрос об его экстрадиции.
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