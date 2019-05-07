В Кемерове начался суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове во вторник началось судебное разбирательство по первому уголовному делу из четырёх уголовных дел о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", где в марте прошлого года погибли 60 человек. Об этом сообщил корреспондент "Сибирь.Реалий" из зала суда.

На скамье подсудимых – директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, технический директор компании Георгий Соболев, директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, два сотрудника ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин. Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Также среди обвиняемых охранник "Кемеровского кондитерского комбината" Сергей Антюшин, которому вменяют оказание небезопасных услуг, и начальник караула пожарной части №2 Сергей Генин, обвиняемый в халатности.

Слушания проходят в актовом зале здания суда, так как потерпевшими по делу признаны более 450 человек, в том числе 83 родственника погибших в пожаре. Специально для данного разбирательства в зале установили две клетки: одну – для обвиняемых мужчин, другую – для женщин.

​По просьбе потерпевших обвинение представляют не только сотрудники прокуратуры Кемеровской области, но и трое сотрудников Генеральной прокуратуры. В марте родственники погибших написали письмо президенту России с просьбой привлечь Генпрокуратуру, поскольку не верят в объективность и достаточную мотивированность прокуроров региона.