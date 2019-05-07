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"Живем и бедствуем"

"Живем и бедствуем"
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В людской усадьбы князей Голицыных, построенной 215 лет назад, до сих пор живут люди. Когда-то это здание было частью подмосковного имения Петрово-Дальнее. В нем проживал обслуживающий персонал усадьбы, крепостные. Сейчас это памятник федерального значения, а в реальности – ветхий барак без фундамента, горячей воды и вентиляции. В дом XVIII века людей заселяли временно, но они в нем живут уже несколько десятков лет. Это происходит в городском округе Красногорск – одном из лидеров по количеству новостроек.

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