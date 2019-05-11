Религия - невроз или исцеление от неврозов? Эфир в 18:30

К чему стремиться верующему: быть хладнокровным бесстрастным крестоносцем или нервной творческой личностью? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные, психологи Марина Филоник и отец Евгений Пискарев. Эфир в 18:30.
К чему стремиться верующему: быть хладнокровным бесстрастным крестоносцем или нервной творческой личностью? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные, психологи Марина Филоник и отец Евгений Пискарев. Эфир в 18:30.
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