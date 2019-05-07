В Норвегии осудили россиянина, ограбившего банк на Шпицбергене

В Норвегии суд города Тромсё приговорил 30-летнего гражданина России к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на арктическом архипелаге Шпицберген – первое в истории этого архипелага.

Россиянина также обязали выплатить по 20 тысяч норвежских крон компенсации (примерно 150 тысяч рублей) трём сотрудникам банка, которым он угрожал оружием при ограблении.

О приговоре сообщило издание SvalbardPosten. Оно уточняет, что суд учёл "тяжёлые жизненные обстоятельства" обвиняемого: он приехал на Шпицберген с намерением совершить самоубийство, узнав, что на острове легко взять в аренду оружие – для защиты от белых медведей.

21 декабря прошлого года, во время полярной ночи россиянин вошёл в здание банка в посёлке Лонгйир – административном центре Шпицбергена, где живёт всего 2,5 тысячи человек – и, угрожая винтовкой, вынудил кассира выдать ему наличными около 70 тысяч норвежских крон (примерно 550 тысяч рублей).

Сотрудники банка вызвали полицию, и россиянин был задержан спустя 22 минуты после совершения преступления. Он был отправлен на материк, в город Тромсё, поскольку на Шпицбергене тюрем нет.

Архипелаг Шпицберген – суверенная территория Норвегии, однако согласно договору, на нём ведут хозяйственную деятельность (добывают уголь) также российские компании. Посёлок Баренцбург населяют главным образом граждане России. Подробнее о Шпицбергене – в документальном фильме журналиста Радио Свобода Мелани Бачиной.