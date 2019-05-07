Дёмушкин утверждает, что назначен зам.главы администрации Барвихи

Русский националист Дмитрий Дёмушкин, недавно освободившийся из колонии, заявил изданию "Медиазона", что был назначен заместителем главы администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Московской области.

По словам Дёмушкина, он выйдет на работу уже завтра. В его обязанности будет входить организационная работа, дела молодёжи, культура и спорт. Секретарь политика подтвердил Радио Свобода сообщения о его назначении.

Ранее телеграм-канал WhiteNews опубликовал фото распоряжения о назначении Дёмушкина, подписанного и.о. руководителя администрации поселения А.Г.Ходыревым.

При этом "Медиазона" отмечает, что на фотографии документа не видно никаких подписей и печатей.

Странными выглядят и другие обстоятельства, связанные с предполагаемым назначением Дёмушкина. Сайт Одинцово.Инфо сообщает 6 мая о конфликте между бывшим и.о. главы администрации сельского поселения Германом Потапчуком и назначенным в конце апреля новым и.о. по имени Константин Гавриков. О Ходыреве же как о главе администрации никаких сообщений нет - ни на официальном сайте поселения, где фигурируют фамилии Потапчука и бывшего главы Сергея Теняева, ни в других новостных сообщениях о событиях в Барвихе.

Кроме того, само Барвихинское поселение после включения в состав Одинцовского городского округа должно быть упразднено.

В конце февраля Демушкин освободился из исправительной колонии во Владимирской области в связи с частичной декриминализацией статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. Осуждён он был весной 2017 года - к 2,5 годам колонии. Сам он утверждал, что его преследовали за политическую позицию, в том числе критику президента Владимира Путина. Ранее Дёмушкин возглавлял движение "Русские", которое признали экстремистским и запретили в России.