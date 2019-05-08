Дошкольные войска: российские детсадовцы маршируют в военной форме

Накануне Дня Победы в нескольких российских городах прошел парад “дошкольных войск”. Дети в военной форме с муляжами американских автоматов вышли на шествие в Пятигорске. В подмосковном Чехове, Иванове и Ставропольском крае дети маршировали в форме разных родов войск.

Как сообщается на сайте администрации Пятигорска, дети в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер промаршировали по площади у Вечного огня. Всего в параде приняли участие около 500 детсадовцев.

Парады детсадовцев выглядят как цирковое шоу

Парад вызвал неоднозначную реакцию. Пока одни родители выкладывали в соцсети восторженные посты с фотографиями своих детей в военной форме, другие – критиковали местную администрацию за использование детей в мероприятиях “для галочки”.

Софья Попова из Пятигорска не разрешила ребенку участвовать в параде. По ее словам, такие мероприятия размывают смысл победы. “Дети не понимают значения мероприятия, в котором участвуют. Когда они учат стихотворение о войне, им хотя бы объясняют смысл слов , рассказывают истории. Во время подготовки к параду внимание уделяется только внешней атрибутике”, – говорит жительница Пятигорска. Она добавляет, что детям должны рассказывать о различных аспектах войны, тогда такие мероприятия будут иметь смысл. Нужно объяснять, что война всегда связана с человеческими жертвами. “Сейчас парады детсадовцев выглядят как цирковое шоу, на котором присутствует мэр города и хлопает в ладоши”, – говорит Попова.

Надежда, чей ребенок участвовал в мероприятии, наоборот считает, что без таких парадов дети не смогут узнать историю своей страны. Она рассказала, что вся подготовка к мероприятию проходила в детском саду. Там ребенку рассказывали о войне и о том, почему День Победы считается важным праздником в России. “В семье мы особенно не говорили о войне. Наш ребенок и так знает, что фашистская Германия напала на Россию, а нашим предкам пришлось обороняться. К сожалению, у детей сегодня формируется представление об этом дне как о празднике, а а не о каком-то важном событии в истории нашей страны”, – рассказывает Надежда. Это связано в первую очередь с тем, что сегодня уже почти не осталось тех, кто пережил Великую Отечественную войну и может об этом рассказать, считает жительница Пятигорска.

Те, кто занимается органищацией подобных мероприятий - методисты и руководители детских садов - предсказуемо настаивают, что детские парады очень полезны для "патриотического воспитания".

В подмосковном Чехове к детсадовскому параду начали готовиться еще в конце февраля. По словам учебного методиста Ольги Гуськовой, это шествие в городе прошло в виде конкурса. В нем участвовало 16 команд, состоящих из воспитанников старших и подготовительных к школе групп.

​

Мы придумали различные номинации, например: “мирной небо”, “вперед к победе”

“Мы надеемся, что благодаря такому ненавязчивому напоминанию дети лучше поймут, что такое война и что за праздник отмечается в России 9 мая. Через такие мероприятия мы воспитываем в детях чувство патриотизма и гордость за свою родину”, – добавляет Гуськова.

В конкурсе нет проигравших и победивших. Каждый детский сад в итоге побеждает в определенной номинации, рассказывает другой методист Олеся Климанцева. “Выделить одного победителя среди детей дошкольного возраста невозможно, поэтому мы придумали различные номинации, например: “мирной небо”, “вперед к победе”, “славные сыны отечества”. Мы заранее решаем, какая команда в какой номинации победит и готовим кубки всем участникам”, – объясняет Климанцева.

“Никогда не сталкивались с тем, что родители против участия детей в параде. У нас костюмы содержат только элементы военной формы, но если родителям это покажется неуместным, заставлять их никто не будет. Это не дань моде, а дань уважения”, – говорит Климанцева.

В Ставропольском крае родители тоже поддержали идею парада для дошкольников, утверждает Ирина, заведующая детского сада "Семицветик" в селе Красногвардейское. По ее словам, мероприятие проходит уже второй год. В этом году участвовать согласились все группу, кроме ясельной.

“Патриотическое воспитание – это не только важный аспект в подготовке к 9 мая, это то, что присутствует в образовательном процессе каждый день. Дети знают о войне: они смотрят патриотические фильмы, изготавливают поделки. Даже самым маленьким воспитанникам объясняли, что такое война, показывали картинки и рассказывали о различных типах войск. Только после этого ребята решали, в костюме какого рода войск будут выступать”, – говорит Ирина.

Похожие мероприятия накануне Дня Победы прошли также в Ростове-на-Дону и в Севастополе. По данным “Коммерсанта”, в Ростове-на-Дону такой парад проходит на постоянной основе уже несколько лет подряд.

Военная форма является атрибутикой смерти

​Но есть и другой взгляд на участие детей в милитаристских праздниках. Мария Зеленова, кризисный и клинический психолог АНО БО "Журавлик", считает, что участие детей в приуроченных ко Дню Победы парадах связано с “романтизацией и украшательством войны”.

- Грустно, что детей втягивают в такой формат празднования победы, потому что война – это в первую очередь смерть: могилы, калеки, испорченные жизни. Войну люди не выбирают по доброй воле, это невольная необходимость. Вряд ли детей стоит приучать к идеологически навязанной позиции о том, что война – это хорошо, а предков нужно почитать следованием по их пути. На самом деле ни один человек, прошедший войну, не хочет видеть своих потомков в тех же условиях, против которых он воевал. Лучше праздновать все-таки жизнь, победу и окончание войны. И ни в коем случае не делать это в военной форме, которая является атрибутикой смерти. Очень важно, чтобы дети это осознавали, ведь война – это кровь и боль, а не праздник, – говорит Зеленова.

При этом психолог уверена, что тема войны не должна быть табуирована в семье. Детям обязательно должны рассказывать о различных аспектах войны, цене победы. Лучше всего делать это через личные истории, которые есть практически в каждой российской семье. “Детям нужно рассказывать, что делали предки, когда война закончилась. Нужно объяснять, что родственники сражались, чтобы войны больше не было. Таким образом, будет сохраняться память о предках, а дети научатся беречь жизнь и бороться за нее”, – уточняет Зеленова.

По словам ведущего научного сотрудника отдела социально-политических исследований аналитического центра “Левада-центр” Наталии Зоркой, тенденция использования детей в политических целях не нова для авторитарных режимов. Раньше в парадах заставляли участвовать только молодежь, теперь включили в этот процесс и детей:

- Все это происходит под воздействием милитаризации сознания, потому что во внешней политике у России сейчас воинственная и жесткая риторика , нагнетающая ощущение осажденной крепости. И в этот момент празднование победы должно еще раз показать силу духа нашего народа, победившего нацизм. Использование детей переходит границы допустимого с моральной точки зрения. Таким же переходом границ было узурпирование властью идеи бессмертного полка, которая появилась как инициатива личной, семейной памяти”, – считает Зоркая. По ее словам, власти “перехватили” идею бессмертного полка и превратили его в мероприятия, куда для увеличения числа участников специально свозят людей.

Тема цены войны совершенно не поднимается

Зоркая считает, что навязываемый детскими парадами милитаризм сильно противоречит ценностям, которые сейчас проповедуются во всем мире: гуманность, солидарность, добро, взаимопомощь. Использование военной атрибутики в детских костюмах – это сигнал военизации и дегуманизации:

- С детьми нужно говорить о войне. Однако говорить нужно о различных ее аспектах. Парадами постоянно подчеркивается победа, но тема цены войны и жертв совершенно не поднимается. Большинство знают более-менее историю Великой Отечественной войны, а о том, что это была Вторая Мировая война вообще не знают. Считается, что таким образом ребенку прививают чувство величия его страны, которая победила нацизм. Но это очень примитивное представление. О войне нужно рассказывать в каждом возрасте по-разному. Детей нужно учить любить язык, культуру, книги, природу и историю своей страны, а история состоит не только из войны”, – добавляет Зоркая.

В последнее время становится спускаемый сверху милитаризм все сильнее затрагивает дошкольников. Так, в 2017 году в детском саду № 115 Череповца открылся военно-патриотический клуб "Резерв". Ранее в Краснодарском крае для детсадовцев ввели военно-патриотический кружок "Юнга".