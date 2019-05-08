На Алтае при сходе лавины погибли семь туристов

На Алтае при сходе лавины в районе Южно-Чуйского хребта погибли семь туристов, ещё двое участников группы выжили. Инцидент произошёл 6 мая, но сообщить о нём туристам удалось только сегодня, поскольку в горах не было связи, заявили агентству ТАСС в спасательных службах.

В МЧС уточнили, что группа туристов, прибывших из Новосибирска, прошла необходимую регистрацию. Искать тела погибших спасатели будут с помощью вертолёта.

Источник ТАСС рассказал, что в числе погибших – руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета. При этом экспедиция не была связана с учебной деятельностью, уточнил собеседник агентства.