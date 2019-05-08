США сняли санкции с бывшего сторонника режима Мадуро

Вашингтон снял санкции с бывшего главы разведслужбы Венесуэлы генерала Кристофера Фигейры, который неделю назад порвал с режимом президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает ABC News. Таким образом активы, принадлежащие генералу в США, размораживаются, и он снова вправе вступать в деловые контакты с американскими гражданами и фирмами.

Вместе с тем Пенс пригрозил новыми ограничениями 25 членам Верховного суда Венесуэлы. В Вашингтоне считают решения суда антиконституционными. Речь, в частности, идет о расследовании в отношении семи оппозиционных депутатов парламента. Их обвиняют измене родине и подстрекательстве к мятежу.

"Наша позиция абсолютно ясна, - заявил Пенс. – Мы будем и далее задействовать дипломатические и экономические рычаги давления, чтобы обеспечить мирное возвращение Венесуэлы к демократии. Но те, кто не перестанут угнетать венесуэльский народ, должны помнить, что мы сохраняем за собой и иные варианты действий".

Вице-президент раскритиковал Кремль за оказание поддержки режиму Мадуро. "Совершенно понятно, что Россия, несмотря на все свои заявления об обратном, пытается закрепиться в западном полушарии", - подчеркнул Майк Пенс.

В начале этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. На этом посту его признали США, многие страны Евросоюза и Латинской Америки. На стороне действующего президента Николаса Мадуро такие страны, как Россия и Китай. На днях Гуайдо признал неудачу попытки отстранить Мадуро от власти. По его словам, для успеха операции его сторонникам не хватило поддержки военных.

На днях Вашингтон и Москва обменялись резкими заявлениями по поводу Венесуэлы. Глава российского МИДа Сергей Лавров осудил безответственные, по его словам, попытки США свергнуть в Венесуэле "законную власть". Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что России, как и другим странам, следует "уйти" из Венесуэлы и прекратить вмешиваться в ее дела. При этом сам госсекретарь не исключил военного вмешательства США.