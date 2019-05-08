Трагедия в Шереметьево. Leon Kremer #53

Сегодня мы поговорим о катастрофе самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту Шереметьево. Приоритетной версией следствия на данный момент является ошибка пилота. Однако, рассматриваются так же версии технической неисправности и неблагоприятных погодных условий. Большой интерес представляет расшифровка переговоров пилота и диспетчера, из которой видно, что пилот сообщил на землю об отсутствии угрозы для жизни пассажиров и отказался от дополнительной помощи. Как мы знаем, в итоге от жесткой посадки и последующего возгорания самолета погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.