Христианка, оправданная по делу о богохульстве, покинула Пакистан

Христианка Асия Биби, оправданная по делу о богохульстве в Пакистане, покинула территорию страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката. Он уточнил, что его подзащитная уехала в Канаду. Министерство иностранных дел Пакистана на запрос агентства пока не ответило.

Асии Биби 54 года. Она мать четверых детей. Биби стала первой женщиной, приговоренной в Пакистане к смертной казни за богохульство. В 2010 году она принесла мусульманкам воды, которая, по их мнению, стала нечистой от прикосновения христианки к кувшину. Женщину обвинили в оскорблении пророка Мухаммеда и арестовали. Осужденная отрицала свою вину.

Дело Биби вызвало критику мирового сообщества и стало причиной разногласий в Пакистане, где были убиты два политика, пытавшиеся оказать помощь христианке.

31 октября прошлого года Верховный суд отменил смертный приговор. Власти доставили Биби в безопасное место. После решения суда в Пакистане прошли акции исламистов. Судьи стали получать угрозы. Пакистанские силы безопасности установили охрану у христианских церквей.

В ноябре премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава ведёт переговоры с Исламабадом о помощи Биби.