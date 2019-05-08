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Осуждённому по делу об убийстве Политковской отказали в УДО

Акция в память об Анне Политковской, архивное фото

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Суд в Рязани отказал в условно-досрочном освобождении бывшему сотруднику милиции Дмитрию Павлюченкову, осуждённому по делу об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Об этом в среду сообщило агентство ТАСС.

Анна Политковская, обозреватель "Новой газеты", известная своими расследованиями нарушений прав человека в Чечне, была убита в Москве, в подъезде своего дома, в октябре 2006 года.

Павлюченкова, которого следствие считает одним из организаторов убийства, в 2012 году приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Помимо него были осуждены Лом-Али Гайтукаев, бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, а также Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы.

Лом-Али Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Заказчик убийства официально до сих пор не установлен.

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