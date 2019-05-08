Суд в Москве выносит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Пресненский районный суд Москвы в среду выносит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Их, а также брата Кокорина Кирилла и тренера Александра Протасовицкого судят за две драки в Москве осенью прошлого года, когда обвиняемые избили трёх человек.
Гособвинение на этой неделе запросило для спортсменов по 15-16 месяцев колонии общего режима. Все четверо находятся в СИЗО с октября прошлого года.
Кокорина и Мамаева обвиняют в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве. Они частично признали вину.
Адвокаты футболистов на суде настаивали, что пострадавший Виталий Соловчук сам спровоцировал спортсменов на драку, а другой потерпевший – Денис Пак – несколько раз обозвал их.
В своем последнем слове Кокорин, Мамаев и остальные подсудимые извинились перед потерпевшими, обществом и своими родными за случившееся.
- Инцидент с участием футболистов произошёл утром 8 октября 2018 года. Выходя из клуба в центре Москвы, Кокорин и Мамаев, а также ещё несколько человек, находившиеся с ними в одной компании, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сделавшего им замечание за непристойное поведение.
- После этого футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан, где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина для Кремля Сергея Гайсина. Они сделали Кокорину и Мамаеву замечание за нецензурную брань.