Суд в Москве выносит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Пресненский районный суд Москвы в среду выносит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Их, а также брата Кокорина Кирилла и тренера Александра Протасовицкого судят за две драки в Москве осенью прошлого года, когда обвиняемые избили трёх человек.

Гособвинение на этой неделе запросило для спортсменов по 15-16 месяцев колонии общего режима. Все четверо находятся в СИЗО с октября прошлого года.

Кокорина и Мамаева обвиняют в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве. Они частично признали вину.

Адвокаты футболистов на суде настаивали, что пострадавший Виталий Соловчук сам спровоцировал спортсменов на драку, а другой потерпевший – Денис Пак – несколько раз обозвал их.

В своем последнем слове Кокорин, Мамаев и остальные подсудимые извинились перед потерпевшими, обществом и своими родными за случившееся.