СМИ: в Дании предъявили обвинения за махинации Danske Bank в Эстонии

Прокуратура Дании обвинила в отмывании денег 10 бывших менеджеров Danske Bank. Об этом сообщает датское издание Berlingske со ссылкой на источники.

По данным журналистов, обвинения связаны с делом о подозрительных транзакциях на сумму около 200 миллиардов евро, которые прошли через эстонское отделение Danske Bank с 2007 по 2015 год.

Berlingske уточняет, что среди обвиняемых – исполнительный директор банка Томас Борген. Он ушёл в отставку в октябре прошлого года. Адвокат Боргена сообщил журналистам, что его клиенту предъявили обвинения, а в доме провели обыск. Генеральный прокурор Дании был недоступен для комментариев.

В начале апреля стало известно, что заявление в прокуратуру Эстонии с просьбой проверить транзакции, связанные с Danske Bank, подал основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он подозревает Danske Bank в отмывании российских денег. Изучением этой коррупционной схемы мог заниматься юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Он умер в московском следственном изоляторе в 2009 году.