Медведев запланировал вхождение России в топ-5 экономик мира

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Согласно ему, к 2023 году Россия войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира.

В документе говорится, что "в настоящее время Россия занимает 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности", но менее чем через четыре года наша страна обгонит Германию, которая по этому показателю находится на пятой строчке.

План, утверждённый Медведевым, разработан для исполнения указа Владимира Путина. Президент подписал его ровно год назад. Тогда Путин определил национальные цели развития страны на ближайшие пять лет и поставил перед правительством задачу вхождения России в топ-5 экономик мира.

В апреле этого года, выступая на встрече с членами Совета законодателей, президент России назвал эту задачу "абсолютно решаемой".

При этом в июне 2011 года, выступая на Международной конференции труда, Путин анонсировал, что Россия войдёт "в пятёрку крупнейших экономик мира" намного раньше – к 2021 году. А исходя из его заявления, сделанного накануне парламентских выборов в 2007 году, Россия уже как два года должна быть там.

Ещё дважды Путин говорил о вхождении России в пятёрку экономик мира в 2011 и 2013 годах. В первом случае, выступая на на съезде партии "Единая Россия", он назвал это "абсолютно реальной задачей" к 2016 году. Во втором, выступая перед Госдумой, он заявил, что по его оценкам Россия займёт одно из первых пяти мест до 2015 года.