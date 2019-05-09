Страны ЕС отвергают "ультиматум" Ирана, но не выходят из ядерной сделки

Главы внешнеполитических ведомств Германии, Великобритании и Франции в совместном заявлении, поддержанном также Евросоюзом, заявили, что сохраняют приверженность соглашению о ядерной программе Ирана - несмотря на объявленный накануне Тегераном мораторий на исполнение ряда обязательств.

В заявлении при этом говорится, что страны ЕС не приемлют "каких-либо ультиматумов". Имеется в виду заявление иранских властей о том, что если участники "ядерной сделки" в течение 60 дней не решат, как защитить нефтяной и банковский секторы Ирана от американских санкций, Тегеран может отказаться от ещё нескольких пунктов ядерного соглашения. Страны ЕС подчёркивают, что будут оценивать не риторику Ирана, а его конкретные шаги. Вместе с тем, в заявлении выражено сожаление в связи с ужесточением санкций США против Ирана.

О новых санкциях - в добавление к введённому ранее эмбарго на поставку нефти и другим ограничениям - объявил накануне президент США Дональд Трамп. Они касаются производства стали, алюминия, меди и железа. При этом документ предполагает ограничения, как против производителей металлов в самом Иране, так и против тех, кто ими торгует. Действия Вашингтона, как указывает Трамп, направлены на то, чтобы лишить Тегеран доходов, которые могут пойти на финансирование ядерной программы.

В заявлении стран ЕС говорится, что они будут принимать необходимые усилия, чтобы продолжить торговлю с Ираном, включая и использование разработанных ранее механизмов обхода санкций США.

Договор о прекращении ядерной программы Ирана в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году. Помимо США и трёх стран ЕС, его участники - Китай и Россия. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения, обвинив Иран в нарушении сделки. Позиции США и других стран, подписавших соглашение, разошлись.

В среду Дональд Трамп призвал Тегеран "отказаться от ядерных амбиций" и вернуться за стол переговоров. Президент США добавил, что ждёт встречи с лидерами Ирана, чтобы заключить новое соглашение.