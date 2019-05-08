Трамп ввёл новые санкции против Ирана за отказ от части ядерной сделки

США ввели новые санкции против Ирана. Они касаются производства стали, алюминия, меди и железа. При этом документ предполагает ограничения, как против производителей металлов в самом Иране, так и против тех, кто ими торгует. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. В нём говорится, что действия Вашингтона направлены на то, чтобы лишить Тегеран доходов, которые могут пойти на финансирование ядерной программы.

Новым санкциям со стороны США предшествовало решение Ирана прекратить выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке. 8 мая Тегеран уведомил об этом решении Россию, Великобританию, Китай, Францию и Германию. При этом, если через 60 дней страны Евросоюза не решат, как защитить нефтяной и банковский секторы Ирана от американских санкций, Тегеран может отказаться от ещё нескольких пунктов ядерного соглашения.

Кроме этого, Иран угрожает поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив в Персидском заливе. Сейчас по нему проходит около 30 процентов всей экспортируемой в мире сырой нефти. США в ответ наращивают военное присутствие в Персидском заливе. Вашингтон уже направил туда авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков B-52.

Договор о прекращении ядерной программы Ирана в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году. Но в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения, обвинив Иран в нарушении сделки. В среду Дональд Трамп призвал Тегеран "отказаться от ядерных амбиций" и вернуться за стол переговоров. Президент США добавил, что ждёт встречи с лидерами Ирана, чтобы заключить новое соглашение.