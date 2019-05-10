"Это не RIP, это WTF". Коллективная эпитафия Сергею Доренко

Внезапная смерть Сергея Доренко стала для многих потрясением. За считанные часы до того он писал едкие посты в соцсети - последний пост в его твиттере был посвящен сомнительным участникам парада в День Победы.

​Мария Баронова

Все подтверждают смерть Доренко, а я пока еще надеюсь, что вдруг это не так ((

Ortega

Сергей Леонидович. Зачем же Вы так с нами.

Тоня Самсонова

Доренко умер. Это не RIP, это WTF.

Георгий Бовт

Некого теперь слушать по утрам будет

У многих Доренко навсегда остался в памяти телезвездой из 90-х. Его телекарьера закончилась на программе о гибели подводной лодки "Курск", в которой ведущий критиковал Путина, о чем сейчас вспоминают многие - это был последний раз, когда с телеэкрана в адрес президента России звучали подобные слова. Однако невозможно забыть и другие медиакампании по дискредитации тех или иных политиков, за которые он заслужил прозвище "медиакиллер".

Михаил Фишман

В мае 2000 года Борис Березовский внезапно перешел в оппозицию к Путину — по каким причинам, вопрос отдельный, — и следом за ним развернулся на 180 градусов в эфире Сергей Доренко. Его самым сильным выступлением того исторического лета 2000 года мне кажется даже не известная программа про “Курск” в августе, а один из июньских эфиров, посвященный аресту Гусинского. К сожалению, репутация Доренко тогда мешала воспринимать его всерьез. Эти его слова читались — закономерно и оправданно, — как политическая разборка, а не буквально. А меж тем оказались вполне провидческими — в том смысле, что было сказано главное, что будет с тех пор происходить в России.

“Почти все вы знаете, что сталинская конституция была одной из самых передовых в смысле прав человека. И по ней, собственно, и казнили миллионы человек. Когда президент говорит о диктатуре закона, я вспоминаю о диктатуре сталинской конституции. И спрашиваю: может быть, мы лучше заменим диктатуру закона диктатурой права? Диктатура права выше всех законов вместе взятых, и правоприменение в нашей конкретной ситуации показывает, что человека унижают и запугивают строго по закону. Но совершенно противоправно. … Атмосфера теперь такая, дух закона теперь такой. Диктатура права заменена диктатурой силовиков. Вы видите, как у силовиков лопаются пиджаки, и из-под пиджаков вылезают крылья. Пришла их власть”.

Всеволод Чернозуб

‪Доренко кармически повезло, что его из-за опалы Березовского до конца жизни задвинули на вторые пропагандистские роли. Вот и наступил конец. Останется в народной памяти смачным персонажем из 90-х. В рамках пошлой идиотской ностальгии по той эпохе.‬

Михаил Жуховицкий

24 октября 1999 года вся страна час смотрела, как пилят сустав, дробят кости, в мясо втыкают металл. Показывали операцию, которую перенес Примаков. Всё крупным планом.

Прокомментировали каждый момент. Подробно, во всех деталях. Примакова после этого вся страна будет воспринимать старым, дряхлым, насквозь больным, перебранным из множества запчастей.

Так Евгений Максимович Примаков, политический тяжеловес, народный любимец, который по опросам имел поддержку в 81% и, якобы, ранее готовился к импичменту Ельцина, чтобы занять его пост, был ликвидирован из политической жизни.

31 декабря 1999 России явили нового, скромного руководителя. На тот момент не способного общаться с публикой и не имеющего вообще какой-либо поддержки населения.

Доренко весело, с азартом, абсолютно беспредельно, творил историю. В России не было журналиста, который успел бы за столь короткий срок оставить столь же значимый след.

Андрей Перла

Доренко умер. То есть умер символ, живой пример того, чем хотел быть каждый журналист в России Ельцина-Березовского-Примакова... Пока мы были молоды. Все. Век кончился.

Еще одна мишень критики Доренко, Юрий Лужков, в комментарии по поводу смерти журналиста назвал его "гением зла", а вот нынешний мэр Москвы никакого зла на него не держит.

О том, как он "мочил" Примакова и Лужкова, Доренко рассказывал в недавнем интервью Юрию Дудю.

​Кирилл Шулика

​Он был личностью. И поэтому он не был холуем. В этом смысле у него был некий договор с властью. Ему давали работать, потому что он был нужен. Но при этом он мог зарядить и про Суперджет, и про ФСИН, да и про много еще чего. Причем, другие, кто сидел рядом с ним, так не просто не умели, они еще и не хотели. Они хотели только гнуть спину и не отличаться от серой и безликой массы современных журналистов. Эта масса омерзительна в основной своей массе. И я вообще никак не мог представить в ней Доренко.

Эфир у Дудя, как исповедь... Настоящая такая, будто чувствовал и выговорился.

Спи спокойно, Леонидыч! Ты был крут...

Критиковал он стольких и так открыто, что некоторые комментаторы даже задаются вопросом, действительно ли журналист умер от естественных причин.

​Денис Коцюбинский

Меня продолжают одолевать тревожные мысли.

Отравление Дмитрия Быкова, чуть было не окончившееся летально.

Сердечный приступ и смерть Сергея Доренко.

Почему это происходит так плотно и именно с теми, кто демонстративно "не фильтрует базар" и кто при этом - о, ужас! - стопроцентно популярен?

Не открылся ли сезон охоты на "подрывателей основ"?

В последние годы Сергей Доренко был главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Многим москвичам запомнились его авторские утренние программы, которые кочевали с одной радиостанции на другую.

Николай Солодников

Это был наш Говард Стерн. Каждое утро с начала двухтысячных. Неповторимое «Здррравствуй, любимый город. Здрррравствуйте, все» - это и есть современная история радио в России. Лучшее утреннее шоу, неважно на какой волне. Но всегда лучшее. Честно говоря, кажется, что последние несколько лет - радио, если и продолжало увлекать, то только благодаря ему.

Анна Трефилова

Доренко был крутой и непростой. К эфиру готовился за несколько часов, по-честному, газеты читал как бог, новости находил как черт. После эфира переживал, говорил - "Ну как? В этот раз вроде ничего даже", иногда ему после эфира звонила Альбац. Бежал к телефону, все бросал - "Это важно, простите. Але, ну как было?" А один раз, был день рождения Эха, Венедиктов велел всем надеть бейджики. И он надел. Так и ходил. "Сергей Доренко, ведущий эфира", и ничего такого из серии - да, меня и без бейджика узнают. Ну и кажется, "разворот" - это они с Гулько придумали. Типа газетный. Хотя, может я чего и не помню.

​Тоня Самсонова

Доренко приходил к утреннему эфиру в 5 утра, он вообще был жаворонок, вставал в 4, надевал какую-то рокерскую футболку и ехал на работу по пустой Москве, к пяти парковался на Новом Арбате и в 5:15 уже садился готовиться к эфиру. Я поначалу приходила позже. Он приучил меня рано вставать на работу, засветло.

Надо начинать, пока Москва еще спит. Мы садились - каждый в своем углу комнаты, он что-то читал и придумывал, как это рассказать в эфире. Тренировался. Когда для всех начиналось утреннее шоу, для него уже была середина дня. Бодрый, он выкручивал пульт радиостудии вверх. Мне казалось, что он готовит самолет к взлету, а не поднимает рычажок микрофона вверх. Ему тоже так казалось: он начинал реветь мотором: ДДДоооббррррррроооееее утрррроооо, это РРРРРазворот. Потом были Говорррит москва и другие слова - но всегда утро.

Ведущие вообще делятся на утренних и вечерних людей. Доренко был человеком утра. Человеком Подъема. Он настраивал на рабочий день, накачивал злобой, бодростью, умом, отвагой, цинизмом. Ненавидел тупых, ненавидел ошибки, ненавидел неточности.

Он что-то странное бормотал, пока думал, как провести эфир, но прямой эфир вызывал выброс адреналина. Мозг прояснялся, он успевал думать на три шага вперед, мгновенно реагировал, управлял всем разговором и гипнотизировал через радиоволну. Все на гигантских скоростях.

Мне кажется, если бы ему предложили, выбери любой день календаря, в который хочешь умереть - он бы выбрал 9 мая.

Лев Симкин

«В хорошем смысле»

Эти слова он добавлял к самым злым эпитетам. Ну типа «подлец в хорошем смысле». Если уж кого ненавидел, то открыто, напоказ, и никого из его слушателей эта фальшивая добавка не вводила в заблуждение. Много лет «мочил» Лужкова, а когда того сняли, пришел в студию с гитарой и на протяжении трех часов пел, плясал и топтал ногами поверженного врага. Случайно попал на то его шоу и слушал, слушал, не в силах выключить. Я его взгляды совсем не одобрял, да и не знаю, были ли они у него, почти всегда возмущался им сказанным, понимал, не зря он был прозван телекиллером, мне он казался хамоватым барином и пижоном, но, услышав этот ни на кого не похожий голос, уже не переключал радио на другое. Талантливых и остроумных людей много не бывает...

Украинские патриоты в большинстве своем считали Доренко частью российской пропагандистской машины.

​Мирослав Гай

Доренко.

""Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил источник агентства".

Малашенко.

"Политтехнолог, тележурналист и один из основателей НТВ Игорь Малашенко был найден мёртвым в своём доме в Испании. Об этом сообщили «Коммерсантъ» и «Ведомости». По предварительной информации, он покончил с собой. Малашенко было 64 года".

Лесин.

"Бывший министр печати России Михаил Лесин, погибший в Вашингтоне в 2015 году, мог получить перелом шеи чуть ниже линии челюсти "в момент смерти или незадолго до нее"".

Хорошая статистика. Все эти люди занимались информационной войной на стороне России.

Жаль только, что теперь их нельзя допросить.

Теперь, мы должны беречь Эрнста, Киселева и Скабееву, и компанию, как зеницу ока.

Они должны дожить до Гааги.

Петр Шуклинов

Еще один купил билет на концерт Кобзона.

Аркадий Бабченко

С кем поспорить на сто баксов, что сейчас 99 процентов русских либералов начнут лить слезы по "Сереже Доренко"?

Присылайте скрины.

Сделаю подборку.

Между тем в 2004 году журналист выступал на Майдане, где извинился перед украинцами за Путина.

Зоряна Квитка

А вдруг мы все не поняли Сергея Доренко, который просто тонко троллил правящий режим России, играя свою роль? В таком случае все, кто называет Доренко пропагандистом, допустили жестокую ошибку.

Слишком противоречивой личностью был он и для российских патриотов - в том числе и из-за таких постов, как приведенный выше.

Егор Холмогоров

Давайте помолимся за Сергея Доренко. Очень симпатичный по человечески, но постоянно ужасно кощунствовал и все время мутил что-то антицерковное. Пусть Господь его помилует хоть по нашим молитвам.

Дмитрий Аграновский

Пожалели Доренко? Вы еще Невзорова пожалейте. :-)

Однако талант Доренко считают несомненным и многие из тех, кто всегда с ним спорил.

Роман Попков

Наверное, не принято так писать, но да, бывало, что я его люто ненавидел, кипел от злости, слушая, как он работает в эфире по некоторым темам. И при этом все равно искренне любил его и восторгался им, и совершенно непонятно, как это совмещалось. «Вызывал противоречивые чувства», — избитый до тошноты штамп, как можно при помощи такого штампа рассказать про одновременно существующие и постоянно конфликтующие, кипящие друг в друге, бескомпромиссно отрицающие друг друга эмоции? <...>

Думаю о том, что нет больше человека, который просто и емко объяснял нам нас самих, нашу страну, нашу жизнь. Он говорил в студии о том, что в Совете Федерации сидят пожилые клоуны, о том, что российские пассажирские самолеты — полное говно, и каждый раз добавлял саркастично: «но в хорошем смысле». Ухмылка того самого обаятельного цинизма, противостоящего лицемерию мироздания.

​Михаил Виноградов

Слов пока не подобрать.

Лет десять назад, когда Доренко внезапно перешел из условно оппозиционного в условно провластный лагерь, он объяснял мне это так: "Я все же считаю, что деградация - лучше, чем деструкция".

​Екатерина Винокурова

Доренко мне сказал когда-то важную фразу: цензура начинается в твоей голове, самое страшное - это самоцензура.

Еще было смешно: он иногда звонил мне из утреннего эфира, я, как правило, спала, и он ехидно комментировал, что либералы все всегда проспят.

Ехидный, злобный, ироничный, талантливый до мурашек. Его ненавидели, но никто не оспаривал его талант.

Как же Вы так с нами, Сергей Леонидович.

Евгения Альбац

Серега... Ох... Мы не были ни друзьями, ни единомышленниками. Но мы уважали друг друга как серьзных оппонентов. Доренко был талантлив... Мне кажется, он не всегда распоряжался своим талантом так, как он того заслуживал. Но теперь его нет и больше не будет. На этом счеты заканчиваются. Да, и голоса его мне будет не хватать. Соболезнования его родным и близким.

Наталья Геворкян

В машине было включено радио. Я только прилетела в Москву. И вдруг слышу раскатистый голос Доренко:

--И по этому поводу (повод уже не помню) в Москву прилетела Наталия Геворкян. Представляете?!!!! Из самого Парижа прилетела!!!

Интонация дико издевательская. Повод ну никакой так раскатисто меня упоминать. Эфир закончился. Звоню ему:

--Сереж, больше поговорить не о чем?

--Так я же с любовью, старуха, с любовью! И чтобы позвонила, а ты же бы не позвонила! А пора уже, пора было позвонить!

Поразительно, мы часто спорили и ругались, но никогда не сердились друг на друга. Сережа достоен романа. Он, конечно, неповторимый.

Андрей Лошак

Доренко был очень противоречивой фигурой, если попытаться описать его одним словом, я бы сказал «лихой». Когда он впервые появился на телеке в 90-е, помню, мой папа очень точно сказал: «А это что за ковбой?». В голове у Доренко при этом была довольно адская каша из великодержавного шовинизма и пролетарской ненависти к богатым, что парадоксально сочеталось с его долгой работой на Березовского. Он, безусловно, был циничен, но при этом никогда не был пропагандоном в духе киселева-соловьева, изолгавшимся до потери человеческого облика. Он оставался верен себе, лихому ковбою, и оттого внутренне очень свободен.

Татьяна Толстая

Жалко Сергея Доренко.

Когда он пришел на "Школу Злословия", у меня было некое предубеждение против него, но он его сломал - своим обаянием, талантом, артистизмом.

Наталия Осипова

Работала с Сергеем. Это было интересно, но недолго. Кто работал, тот знает, как это у него бывает: раз, два, влюбился в человека - разлюбил человека. На таких качелях он покачал не только дальних, но и ближних, давно с ним работающих.

С тех пор не общалась с ним. Но иногда слушала. Очень талантливый, просто невероятно, медиа-артист, эквилибрист и канатоходец. Употреблявший свой талант часто туда, куда не стоило бы и заглядывать. Но талант дышит, где хочет.

Надо же, и он умер, судя по новостям, прямо на моей новой улице.

Вот так последняя связь отпускает и отменяет все.

Оказывается, можно прощать и отпускать раньше, чем человек уйдет. Всего то. Все равно смерть обнуляет счета.

У Сергея Шолохова был вопрос в «Тихом доме»: что бы вы предпочли - скучную и праведную жизнь и долгую жизнь или веселую, полную удовольствий, но короткую? Скука равно добродетель - оставим это тождество как есть, без разбора, в 90-е точно было не до морали.

Доренко был из второй категории - живи быстро, получи все. 59 - не мало, но все же очень, очень мало.

Жаль.

Еще бы покатался парень.

Но у Бога, в которого он, похоже, не верил, свои планы.

Теперь там будет отличный ведущий. Утреннего шоу наверняка.

Спасибо, Сергей, за запуск трех моих авторских программ и Новый год в прямом эфире.

Прощайте. Всего вам доброго.

Катя Мцитуридзе

Совершенно невозможно подобрать слова. Нет и слов утешения. Это несправедливо. Я знала его с моих первых дней в Останкино. Он был большим начальником а мы только пришли. И сразу на ты. Таких больше нет. И тогда не было. Слезы. Боль и неосознанность масштаба потери. Несоизмеримого ни с его блестящими эфирами, ни с его интеллектом, ни с его безбашенной мужественностью, соразмерного только с его огромной душой.

Андрей Новиков-Ланской

С Сергеем Доренко я познакомился лет десять назад, когда он пригласил меня вести программу о телевидении на РСН. Мы долго общались, ему почему-то было важно рассказать, как он понимает журналистику в целом и радиовещание в частности. Помню фразу: "У нас полная свобода, можно говорить вообще все, что хочешь. Вот только малышей обижать нельзя". Сегодня не все и поймут, что это значит, кто эти малыши. Передача в итоге не состоялась, но потом мы часто встречались на разных ток-шоу и довольно дружелюбно перекидывались парой слов. Это очень крупная и противоречивая фигура, которая, несомненно, останется в отечественных учебниках журналистики. RIP.

Иван Курилла

Один из самых ярких представителей своей профессии.

И выпускник моей школы.

R.I.P.

Никита Исаев

Ещё сегодня я приводил его в пример по подаче информации. Мои соболезнования родным и близким Сергея. Для современной российской журналистики эта потеря невосполнима.

Ирина Петровская

Доренко. Великий и ужасный. Но как жаль и как несправедливо рано. И как по-доренковски эффектна его собственная смерть. Шок, ужас и скорбь. Невероятно яркий был парень - таких сегодня уже не делают.

Мария Слоним

В Серёже Доренко было удивительное сочетание романтизма и цинизма. И оба эти качества как-то талантливо уживались в нем.

И, конечно, многие отмечают, что умер Сергей Доренко так же ярко, как и жил.

Юрий Абросимов

В День Победы. На мотоцикле. От разрыва сердца.

Представляю, каким текстом откликнулся бы сам покойный, окажись на его месте, например, заклятый друг Соловьёв...

​Андрей Тесля

и о сегодняшней главной новости повседневности -

- он всегда хотел быть таким - или, по крайней мере, делал все, чтобы его таким видели -

- дерзкий, циничный, мотоцикл, вне старости -

- плюющий на правила -

- не важно, насколько это близко к реальности -

- он получил ту смерть, которой желал и к которой вызвал -

- а это ли не счастье...

Егор Галенко

Сегодня же работал и занимался любимым делом, погиб на мотоцикле в центре столицы.

Никогда не казался старым или хандрящим - всегда бодрый и мощный.

Аркадий Кайданов

Погиб Сергей Доренко.

Он продавался, троллил, бесил и очень хотел казаться суперменом.

У него была своя картина мира и своя шкала ценностей.

Он был суперпрофи.

Года три назад мы при шапочном знакомстве напрочь разругались из-за фигни.

Он погиб при езде своем мощном мотоцикле - не справился с управлением.

Не справился с жизнью.

Доренко остался до конца мужиком.

Константин Калачев

Умер красиво. На мотоцикле. Не разбился, никого не задавил. Просто стало плохо. Смерть достойная великого журналиста. Он мог не нравиться, но по гамбургскому счету он последний из могикан:

Антон Кобец

Сергея Леонидовича очень жалко. Но давайте запомним, что он ушёл как настоящий рыцарь - полный сил, славы, богатый, атлетичный, верхом на лучшем байке на свете. Непобежденный. Земля пухом.