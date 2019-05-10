Веронику Никульшину и её друзей отпустили из полиции

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и четырёх её друзей, задержанных в минувшую среду, отпустили из отделения полиции, сообщает "Медиазона".

Как рассказал изданию другой участник группы Пётр Верзилов, 21 и 22 мая суд рассмотрит административные дела Никульшиной и других задержанных. Ранее на всех пятерых составили протоколы за отказ от медицинского освидетельствования. Адвоката к ним пустили через сутки после задержания.

Задержанную в четверг подругу Никульшиной Александру Альбову в тот же день отпустили из полиции, перед этим расспросив об участнице Pussy Riot. Пётр Верзилов подчёркивал, что Альбова не имеет отношения к группе и политическим акциям. Он выразил обеспокоенность тем, что полиция начала преследовать друзей Никульшиной.

"Медиазона" также сообщала, что слежку за собой заметил фотограф Александр Софеев, который дружит с участниками Pussy Riot.

В среду полицейские ворвались в квартиру Вероники Никульшиной и задержали её вместе с четырьмя друзьями. Свои действия сотрудники МВД объяснили необходимостью провести опрос, так как "группа молодежи повредила некое государственное имущество".