Веронику Никульшину и её друзей отпустили из полиции

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и четырёх её друзей, задержанных в минувшую среду, отпустили из отделения полиции, сообщает "Медиазона".
Как рассказал изданию другой участник группы Пётр Верзилов, 21 и 22 мая суд рассмотрит административные дела Никульшиной и других задержанных. Ранее на всех пятерых составили протоколы за отказ от медицинского освидетельствования. Адвоката к ним пустили через сутки после задержания.
Задержанную в четверг подругу Никульшиной Александру Альбову в тот же день отпустили из полиции, перед этим расспросив об участнице Pussy Riot. Пётр Верзилов подчёркивал, что Альбова не имеет отношения к группе и политическим акциям. Он выразил обеспокоенность тем, что полиция начала преследовать друзей Никульшиной.
"Медиазона" также сообщала, что слежку за собой заметил фотограф Александр Софеев, который дружит с участниками Pussy Riot.
В среду полицейские ворвались в квартиру Вероники Никульшиной и задержали её вместе с четырьмя друзьями. Свои действия сотрудники МВД объяснили необходимостью провести опрос, так как "группа молодежи повредила некое государственное имущество".
- 15 июля 2018 года Вероника Никульшина и другие участники Pussy Riot – Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Петр Верзилов, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежали на поле "Лужников" во время финальной игры чемпионата мира по футболу. Они сделали это в знак протеста против политических репрессий и полицейского произвола. Матч пришлось прервать на полторы минуты. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин.
- За акцию "Милиционер вступает в игру" всех четырёх её участников арестовали на 15 суток. Позднее активистка Надежда Толоконникова предположила, что отравление её бывшего мужа Петра Верзилова могло быть местью за действия Pussy Riot во время чемпионата по футболу в России.
- 16 апреля 2019 года Никульшина была задержана в Москве вместе с руководителями "Театра. На Вынос" Алексеем Ершовым и Максимом Карнауховым. Они направлялись на вручение премии "Золотая маска" в Большом театре. Никульшина, Ершов и Карнаухов были номинированы в категории "Экспериментальный театр" за спектакль Poe.Tri. У них имелось официальное приглашение на мероприятие.
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