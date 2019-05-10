Лавров: Россия и Япония расходятся во взглядах на мирный договор

У России и Японии остаются значительные расхождения по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня он провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно в Москве. Глава японского МИД также отметил, что стороны пока не преодолели разногласий.

По словам Лаврова, сегодняний третий раунд переговоров ведется по решению лидеров двух стран об ускорении диалога по мирному договору на основе декларации СССР и Японии от 1956 года. В ней Советский Союз соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Ранее в Кремле сообщали, что речи об автоматической передаче территорий Японии нет, а стороны ищут компромисс.

В прошлом году президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий. Японский премьер Синдзо Абэ тогда назвал это неприемлемым.

Япония долгие годы оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды. Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи отошли Советскому союзу по итогам Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 77 процентов граждан России выступают против передачи Южных Курил Японии.