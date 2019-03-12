РБК: Кремль отказался от планов передать Курилы Японии

У Кремля нет планов - передавать Японии Курильские острова. Об этом рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, близкий к МИДу.

В Кремле исходят из того, что условия, выдвигаемые Москвой в переговорах об островах, неприемлемы для Токио и японская сторона на них не пойдет, объяснил близкий к МИДу собеседник РБК. При этом прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти "не хотят из соображений дипломатии", добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова. Ранее он заявил, что главное – не то, передаст ли кто-то что-либо кому-то, а заключение мирного договора, которое "завершит Вторую мировую войну". При этом Песков назвал препятствием к заключению договора тот факт, что Япония поддерживает санкции в отношении России.

Япония долгие годы оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды: Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

22 января в Москве прошёл очередной раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого обсуждались темы заключения мирного договора и принадлежности Курильских островов. Новая встреча глав государств ориентировочно состоится в июне.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения,три четверти (77 процентов) граждан России выступают против передачи Южных Курил Японии.